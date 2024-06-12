跟上苹果 Apple Watch，谷歌 Pixel Watch 2 智能手表新增车祸检测功能

IT之家 6 月 12 日消息，谷歌今天为 Pixel Watch 系列智能手表带来一系列安全功能升级，其中 Pixel Watch 2 加入了车祸检测功能，两代机型的摔倒检测功能均更加精准。

IT之家注意到，车祸检测功能自 2019 年起就已登陆 Pixel 手机，现在该功能将以类似的方式应用于 Pixel Watch 2。当手表监测到用户遭遇严重车祸时，屏幕上会出现提示，询问用户是否安然无恙。如果用户没有回应，手表将自动拨打紧急救援电话，同时用户的紧急联系人也会收到包含用户实时位置的通知。

摔倒检测功能此前已登陆 Pixel Watch 系列，但此次更新则针对自行车用户进行了优化。虽然谷歌并未透露太多细节，但推测其调整了识别算法，能够更加精准地分辨步行时的摔倒和骑自行车时摔车。

谷歌此次更新可以说是在奋起直追。苹果早在 2021 年的 watchOS 8 系统中就加入了针对骑行的摔倒检测功能，并在 2022 年的 Apple Watch Series 8 中引入了车祸检测。不过这无可厚非，毕竟 Pixel Watch 2022 年才发布。更重要的是，通过这些更新，谷歌正在缩小安卓智能手表和 Apple Watch 之间的功能差距，例如，车祸检测功能目前尚未出现在任何 Wear OS 智能手表上。

需要注意的是，这些安全功能有一些限制条件，用户需要开启定位服务、启用 LTE 服务或通过手机连接网络。此外，摔倒检测功能目前也并非在所有地区都可用。

本月的 Pixel 更新并不局限于安全功能，两代 Pixel Watch 均加入了 Google Wallet 对 PayPal 的支持，所有 Wear OS 3 智能手表现在都可以使用经过改进的 Google Home 应用，该应用新增了复杂功能和信息卡片。

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