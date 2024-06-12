比尔・盖茨旗下 TerraPower 启动美国首座“下一代”核电站非核部分建设

IT之家 6 月 12 日消息，据比尔・盖茨个人博客 GatesNotes，由其创立并担任董事长的核能企业 TerraPower 近日在美国怀俄明州凯默尔启动了美国首座“下一代”核电站的建设。

▲ 图源 GatesNotes

TerraPower 的凯默尔核电站将基于其 Natrium 钠冷快堆技术，比尔・盖茨宣称这项技术比任何现有核电站方案都更安全，同时建设时间更短，运营成本更低。

TerraPower 的反应堆建设申请于 5 月得到了美国核管理委员会的接受，这是美国四十多年来首个走到这一步的商用非轻水反应堆。

由于反应堆建设计划尚未批准，因此 TerraPower 目前建设工作聚焦在核电站的非核岛（IT之家注：即下图中 Energy Island）部分。

明年这家企业将启动核岛的非核部分建设，目标 2026 年进入反应堆施工阶段。

▲ 结构示意图。图源 TerraPower



凯默尔核电站预计于 2030 年上线，届时这座核电站的输出功率可达 345MW，并将配套建设一个 1GWh 级别的熔盐储能系统。

比尔・盖茨表示：

我为所有帮助在怀俄明州凯默勒建造世界上最先进的核项目的合作伙伴和人们感到自豪。我相信 TerraPower 的下一代核能将为我们国家和世界的未来提供动力。

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