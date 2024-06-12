山灵发布 EM7 LTD 桌面级安卓旗舰播放器：限量百台，首发价 10338 元

IT之家 6 月 12 日消息，山灵音响官微今日宣布，新品 EM7 LTD 将于明日起正式首发，该机定位桌面级安卓旗舰播放器，采用全新调音，首发价 10338 元（零售价 10998 元），限量 100 台。

IT之家汇总该产品主要信息如下：

这款播放器采用香槟金配色，机身附带独立编号，调声方面进行了“针对性”调整，官方称通过硬件级别调声带来了更稳沉稳厚实的声音表现，更加润泽有光亮感。

其搭载了 ES9038Pro DAC，采用分离供电设计，配备挪威箭猪变压器，支持 7000mW@32Ω | 1000mW@300Ω 输出，支持手机 App 操控。

此外，其内置高通骁龙 665 SOC、4G+64G 存储，采用定制安卓 10 系统，支持 3.5+6.35+4.4+XLR 全输出接口，配备高清翻转屏。

总体来看，这款播放器的配置与 2022 年发布的 EM7 基本维持一致，其零售价为 9998 元。除此之外，EM7 支持各种 App、网播、NAS 等功能，并支持无线投屏操控。

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