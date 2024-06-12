小米智能摄像机 C500 双摄版众筹上线：AI 双摄联动，众筹价 319 元

IT之家 6 月 12 日消息，小米今日开启旗下智能摄像机 C500 双摄版众测，支持双摄联动，今日在小米商城 / 有品开启新品众筹，众筹价 319 元，建议零售价 349 元。

小米智能摄像机 C500 双摄版拥有双 400 万镜头，短焦镜头看得广范围大，长焦镜头看细节更清晰。

其中，C500 双摄版的固定镜头拥有 110° 视野，云台镜头拥有 58° 视野。全景监控摄像头，拥有 360° 水平旋转视角，93° 垂直旋转视角。

该摄像机还支持超微光全彩，内置高感光灵敏度图像传感器，可以保留更长时间的彩色画面。两颗镜头内置 16 颗 940nm 红外补光灯，无光环境依旧清晰可见。

IT之家注意到，小米智能摄像机 C500 双摄版可通过米家 App 设置镜头不同查看方向，兼顾不同区域，对重要细节联动查看。

该摄像机支持双重 AI 检测，支持宠物检测、宝宝哭声检测、虚拟围栏、AI 人脸识别；支持双摄联动协作，长按固定画面的任意位置，云台画面镜头可自动旋转对其拍摄并特写；支持双画面同屏回放，可单镜头独立休眠。

小米智能摄像机 C500 双摄版还支持小米澎湃智联，双镜头皆能触发设备联动，可实现更多场景联动。

小米智能摄像机 C500 双摄版内置 Wi-Fi 6 传输芯片，配备独立音腔大直径扬声器，支持与家人双向语音通话。

C500 内置 A35 架构 AI 芯片，采用台积电 22nm 制程，算力 1TOPS，支持本地 AI 看护，可实现更快识别物体的效果；同时，摄像机内置米家安全芯片。

小米智能摄像机 C500 双摄版支持 H.265 编码；支持 microSD 卡 / 云存储 / NAS 存储三种存储方式；支持配顶吊装，通过吊装支架可实现 360° 水平旋转、前后各 24° 调节视角，让固定镜头可以拍到更多家中下方区域。

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