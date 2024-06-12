防弹版高尔夫 GTI 问世，可硬刚 AK47

IT之家 6 月 12 日消息，南非装甲改装公司 SVI Engineering 推出了 SVI AK47 Golf 8 GTI，正如其名，这是一辆经过装甲加固的大众 Golf GTI，能够抵御 AK-47 自动步枪的火力，保护乘客免受 7.62 x 39 毫米口径子弹的伤害。

SVI 公司之前主要针对越野车和 SUV 提供装甲改装服务，例如兰德酷路泽。不过在南非，警力和私人安保团队更偏爱操控灵活、加速迅猛的高尔夫 GTI 和 Golf R 车型。SVI 公司此次推出的升级方案很好地平衡了性能与防护性。

车辆配备了 3.5 毫米厚的装甲钢板，装甲防护等级达到 B4+。并且所有车窗都升级为防弹玻璃，这种玻璃可以抵挡 300 毫米见方内 AK-47 的四次射击，但缺点是车窗无法开启，仅驾驶室车窗可以开至一半左右的位置。车辆后部则采用隔板设计，避开了对后备箱门的装甲改造，同时后视摄像头提供全景影像，方便驾驶员观察后方路况。由于高尔夫 GTI 和 Golf R 的外观几乎相同，因此 3.5 毫米的装甲钢板能够通用。SVI 公司放弃了更轻的复合材料，因为钢材在可靠性方面更胜一筹。

值得一提的是，SVI 还为翼子板加入了装甲，可以保护动力系统并尽可能延长车辆行驶时间，帮助驾驶员逃离险境。不过，所有这些强化的代价就是带来了额外的 750 磅的重量。为了应对增加的重量，SVI 对车辆的前后悬挂进行了升级，但具体方式并未透露。

那么这辆武装到牙齿的高尔夫 GTI 改装费用是多少呢？南非售价为 649500 兰特（IT之家注：当前约合人民币 25.4 万元），不包括税费和高尔夫 GTI 本身的价格。此外，改装周期大约为三个月。

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