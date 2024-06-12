光刻机巨头 ASML 联合创始人维姆・特鲁斯特逝世，享年 98 岁

IT之家 6 月 12 日消息，光刻机巨头 ASML 公司 6 月 11 日在社交媒体发文，悼念 ASML 创始人之一维姆・特鲁斯特（Wim Troost）离世。另据《埃因霍温日报》，Wim 于上周五（6 月 8 日）上午逝世，享年 98 岁。

ASML 称，“Wim Troost 去世了。Wim 是我们的创始元老之一，也是 1987 年至 1990 年期间的 CEO，那时 ASML 正努力争取其第一个客户。退休后，Wim 一直是 ASML 和高科技产业的真正大使。他激励了一代又一代的后人。我们感谢 Wim 对 ASML 的 DNA 和强大公司文化的贡献，他的领导力、毅力和远见。我们向 Wim 的家人表示哀悼。”

特鲁斯特是飞利浦晶圆步进机的开发人员，也是在飞利浦管理团队会议上唯一一个表示对光刻机有研究兴趣的人。1984 年，飞利浦和 ASM 成立合资企业 ASML。1987 年，当时摇摇欲坠的 ASML 群龙无首，刚从飞利浦退休两年的特鲁斯特决定出任 ASML CEO，带领 ASML 度过了 1988 年的危机，直至 1990 年再次退休。

IT之家注意到，特鲁斯特在 2022 年接受 NRC 采访时表示，他来自一个长寿家庭：他的姐姐活到了 93 岁，他的父亲活到了 96 岁。

在畅销科技书籍《光刻巨人：ASML 崛起之路》中，有一段话展现了特鲁斯特的伟大：“Wim Troost 从废料堆中拯救了晶圆步进机。在第二次世界大战后的几十年里，如果说有谁是飞利浦的代表人物，那非他莫属。”

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