2024 款瑞虎 8 鲲鹏版汽车上市： 1.6T 发动机、5/7 座中型 SUV，12.79 万元

IT之家 6 月 12 日消息，奇瑞汽车官方宣布，旗下瑞虎 8 新增鲲鹏版 290TGDI 自动逐风 + 版可选。该车搭载 1.6T 发动机，提供 5 座和 7 座车型可选，可以看作是 2024 款瑞虎 8 的顶配车型，官方指导价为 12.79 万元。

▲ 配图为瑞虎 8 2024 款汽车，下同

2024 款瑞虎 8 鲲鹏版汽车将延续家族式外形风格，车身尺寸为 4700×1860×1746 mm，轴距 2710 mm，定位于中型 SUV，其中选装 7 座价格为 3000 元，IT之家附该车详情内容如下：

外观方面

该车前脸采用多边形格栅设计，内部使用点阵式结构进行装饰；大灯组采用黑化处理，内部集成透镜。汽车前舱盖部分设计有多条隆起的筋线，呈现运动感。

该车下包围部分采用的是三段式设计，两侧配备有尺寸比较大的导流槽，内部集成雾灯；底部配备有扁平的梯形进气口，下包围部分则配备有粗壮的银灰色防擦板。

配置方面

2024 款瑞虎 8 鲲鹏版汽车拥有如下配置 ：

18 英寸轮辋

自动大灯

LED 前雾灯

熏黑尾灯

全景天窗（带电动遮阳帘）

外后视镜电动调节功能

外后视镜自动折叠（带加热功能）

雨量感应式自动雨刮

氛围灯

12.3 英寸中控屏

胎压报警

定速巡航

360 度全景影像

动力方面

该车动力与 2024 款瑞虎 8 荣耀版有所不同，荣耀版搭载 1.5T 发动机，最大功率 115 千瓦，最大扭矩为 230 牛・米，传动系统提供 6 速手动变速箱或 6 速双离合变速箱。2024 款瑞虎 8 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风 + 版搭载 1.6T 发动机，最大功率为 145 千瓦，最大扭矩为 290 牛・米，传动系统匹配 7 速双离合变速箱。

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