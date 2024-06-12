【IT之家开箱】联想 ThinkCentre M 大师系列台式机图赏：经典设计，内稳外成

近期，联想发布了多款 ThinkCentre M 大师系列台式机新品。

IT之家这次拿到了 3 台 ThinkCentre M 大师系列新品，分别是 AIO 模块化一体机 ThinkCentre M760q，8.2L 桌面级台式机 ThinkCentre M760s 以及 17L 塔式台式机 Think Centre M960t，接下来就给大家带来开箱图赏。

ThinkCentre M760q

第一款是体积最小的 ThinkCentre M760q，只有 1L 容量的超小机箱，78*82*34mm 的三围比市面上很多 mini 主机还要薄，表面采用全金属外壳，实测重量为 1.15kg。机身正面给到了 2 个 A 口，1 个 C 口，一个 3.5mm 音频口，以及电源按钮，方便用户使用接口传输数据。正面上方有标志性的 ThinkCentre 标和 M 大师系列瀑布格栅风格装饰，左下角还有 Lenovo 的金属铭牌。

机身两侧各有 2 组散热口，为方便拆卸整机左侧推拉式滑动顶盖，因此从侧边看有明显的上下分割线。

机身背部接口较为丰富，1 个联想经典的方形电源接口（最左侧），4 个 USB A 接口，1 个 DP 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 RJ45 网口，1 个 WiFi 增强天线。上面一排还有 1 组进风口，1 个 Kensington（肯辛通）钢缆锁插槽，2 个可拓展的接口组。每个接口旁边都标有序号和功能类型，拧下正中间的螺丝即可取下上盖。

ThinkCentre M760q 采用了 AIO 模块化设计，配合联想的 TIO 显示器以及 Flex 支架，即可将小机箱本体插入显示器后方，组成一体机使用，对桌面空间占用更少。

在这台专为 ThinkCentre M760q 所准备的显示器背部，有一个小的转接坞，装入小机箱时正好对应上机箱背面最左侧三个接口，装机槽内部提供了 2 颗活动式免工具螺丝用于插入机体后的固定作用。

右侧槽盖侧面专门为小机箱上的 WiFi 增强天线准备的开孔，好让装机槽合上之后不影响 WiFi 天线的工作。

一体机安装方式下，被占用的接口又会在装机槽下方的支架上补齐，通过这里连接电源、视频输出线缆以及 RJ45 网线，非常方便。考虑到部分已有显示器用户的需求，联想页专门推出了 M760q 专用 Flex 支架，兼容具有 100*100mm 标准 VESA 口的显示器，适配尺寸在 19.5-27 寸、屏幕重量在 2.2-5.2kg 范围内的显示器。

配置方面，我们拿到的这台 M760q 采用 14 代酷睿 i7-14700 处理器（36W），8GB 单根 DDR5 内存，256GB 固态硬盘，自带内存插槽和 M.2 硬盘位，最高可扩展到 64GB 内存。

ThinkCentre M760s

这是一台容量 8.2L 的桌面级台式机，放在桌上页也非常小巧。值得一提的是，机身底部和左侧都有四个脚垫，因此支持横卧放置和立式放置。

ThinkCentre M760s 机器正面同样采用瀑布格栅设计，保留 ThinkCentre 和 Lenovo 标志。仔细观察 ThinkCentre 上方的格栅部分，其中隐藏有一个光驱位。前面板部分提供了 4 个 USB A 接口，1 个 USB C 接口，1 个标准尺寸的读卡器，1 组 3.5mm 音频和耳麦接口，最右侧是电源开关。

机器背部的接口接近主流台式机，比较常见的有 4 个 USB A 接口，DP 和 HDMI 视频输出接口，网卡接口以及电源接口。除此之外，它还提供了兼容更老设备的音频组端口、蓝色 VGA 接口、PS / 2 键鼠接口。ThinkCentre M760s 支持接入专用 4 串口卡，兼容点钞机、票据打印机、立柱式电子屏、存折打印机等专有串口设备。

配置方面，ThinkCentre M760s 搭载 i7-14700 处理器（46W)，英特尔 A310 LP 独立显卡，128GB 内存 + 4TB HDD 硬盘的存储组合，主板自带 4 个 DDR5 内存插槽，1 个 M.2 固态插槽。

ThinkCentre M960t

ThinkCentre M960t 是一款标准塔式机箱的台式机，拥有 17L 容量，比主流中塔、全塔式机箱仍旧要小上方不少。

ThinkCentre M960t 最有辨识度的升级就是机器顶部的防滑提手，便于用户搬运和挪动机箱。正面板同样采用瀑布格栅装饰设计，正面接口类型和 M760s 保持一致，机箱线条方正笔挺，把手顶部做了弧度处理。

ThinkCentre M960t 的背部接口相比 M760s 多出一个 HDMI 接口，支持外接更多显示设备，同时它和 M760s 都支持在 BIOS 中设置电子锁，设定后机身内部的机械结构会锁住侧板，防止他人从外部拆机。

ThinkCentre M960t 的外观设计最接近传统 PC，配置方面采用 14 代 i9-14900 处理器（84W），4TB 硬盘以及 8+16GB DDR5 内存，机箱内部支持安装双风扇显卡。好了，以上就是IT之家给大家带来的 ThinkCentre M 大师系列台式机图赏。

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