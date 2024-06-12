定格动画电影《鬼妈妈》3D 重制版公开新海报，今年 8 月重映

IT之家 6 月 12 日消息，Laika 工作室放出定格动画电影《鬼妈妈》3D 重制版新海报，该影片将在 8 月 15 日至 22 日在全球影院进行重映。

《鬼妈妈》由亨利・塞利克执导的惊悚奇幻动画电影，于 2009 年 2 月 6 日首映。该片根据尼尔・盖曼创作的同名中篇图绘小说改编，主要讲述了：

小女孩卡洛琳搬进新居后，在家里的第 13 个门后面，发现一条秘密通道，她顺着那条通道爬过去后，发现了通道另一边是一个和现实相似的世界，现实里的一切都在这里得到了复制，但是自己那些梦想却又在这里得到了实现。

而最让卡洛琳高兴的是，这个世界里的爸爸妈妈对自己和善可亲、照顾周全。可是后来，她发现这位“鬼妈妈”准备给自己换上纽扣眼睛，意图把自己永远留在这个“平行世界”。最终小女孩卡洛琳想办法逃出了“鬼妈妈”的魔掌。