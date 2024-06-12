首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

定格动画电影《鬼妈妈》3D 重制版公开新海报，今年 8 月重映

2024/6/12 17:48:25 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 手写的从前 的线索投递！

IT之家 6 月 12 日消息，Laika 工作室放出定格动画电影《鬼妈妈》3D 重制版新海报，该影片将在 8 月 15 日至 22 日在全球影院进行重映

《鬼妈妈》由亨利・塞利克执导的惊悚奇幻动画电影，于 2009 年 2 月 6 日首映。该片根据尼尔・盖曼创作的同名中篇图绘小说改编，主要讲述了：

小女孩卡洛琳搬进新居后，在家里的第 13 个门后面，发现一条秘密通道，她顺着那条通道爬过去后，发现了通道另一边是一个和现实相似的世界，现实里的一切都在这里得到了复制，但是自己那些梦想却又在这里得到了实现。

而最让卡洛琳高兴的是，这个世界里的爸爸妈妈对自己和善可亲、照顾周全。可是后来，她发现这位“鬼妈妈”准备给自己换上纽扣眼睛，意图把自己永远留在这个“平行世界”。最终小女孩卡洛琳想办法逃出了“鬼妈妈”的魔掌。

IT之家注意到，此次《鬼妈妈》将以 3D 重置版的效果进行重映，预计将在视效上有所优化，从官方公布的海报来看，人物的精细度有所提升。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用