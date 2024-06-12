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传输速率至高 512GB/s，Synopsys 推出业界首个 PCIe 7.0 完整 IP 解决方案

2024/6/12 18:14:56 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 12 日消息，新思科技 Synopsys 近日宣布推出业界首个 PCIe 7.0 完整 IP 解决方案，涵盖 PCIe 控制器、IDE 安全模块、PHY 和验证 IP。

IT之家了解到，PCIe 7.0 规范目前处于正式初稿（0.5 版本）阶段，仍有望于 2025 年内全面发布。

Synopsys 的 IP 解决方案可在 x16 链路配置下实现至高 512GB/s 的双向安全数据传输，缓解多个 AI 算力设备间的互联带宽瓶颈

新思科技 PCIe 7.0 IP 技术示意图

▲ 新思科技 PCIe 7.0 IP 技术示意图

根据 Synopsys 的说法，其 PCIe 7.0 控制器和 PHY 在能效方面相较以往产品提升了 50%

新思科技 IP 营销和战略高级副总裁约翰・科特（John Koeter）表示：

作为接口 IP 的领先提供商，Synopsys 将继续为设计人员提供最先进节点的最新接口，帮助他们满足计算密集型设计的需求。

Synopsys 的 PCIe 7.0 IP 将为客户提供基于标准的完整解决方案，使他们能够尽早开始下一代 HPC 和 AI 设计，并加速芯片成功之路。

Synopsys 的 PCIe 7.0 验证 IP 现已上市，对应版本的控制器、IDE 安全模块和 PHY 将于 2025 年初全面上市。

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关键词：SynopsysPCIe 7.0新思科技

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