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14.98 万元起，奇瑞 iCAR 03 四驱智能版型汽车发布：472km 纯电续航、大疆智驾 L2++

2024/6/12 18:15:30 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 12 日消息，奇瑞今日官宣推出 iCAR 03 智能版型汽车，这是一款纯电 SUV 车型，相比原版 iCAR 03 提升了智驾功能，定价 14.98 万元起

  • 四驱长续航智享版 14.98 万元，相比原版（13.98 万元）贵 1 万元，新增大疆智驾 L2++

  • 四驱长续航智越版 15.98 万元，相比原版（13.98 万元）贵 2 万元，新增大疆智驾 L2++、燕飞利仕音响系统、64 色氛围灯、车外扬声器、前后贯穿侧气帘、副驾电动座椅、前排座椅加热、方向盘加热、主驾座椅记忆 + 迎宾座椅

两个版本 CLTC 工况纯电续航里程均为 472km，四驱电机总功率 205kW，最大扭矩 279N・m，零百加速 6.5s。

该车定位紧凑级纯电 SUV，采用硬派的方盒子造型，采用了隐藏式门把手以及五辐式的轮圈，支持还可以选装 18 英寸的 AT 全地形轮胎；尺寸为 4406/1910/1715mm，轴距为 2715mm

IT之家附 iCAR 03 当前所有版本价格如下：

  • 两驱标准版 10.98 万元（401km）

  • 两驱标准进阶版 11.98 万元（401km）

  • 两驱长续航版 12.98 万元（501km）

  • 四驱长续航版 13.98 万元（472km）

  • 四驱长续航智享版 14.98 万元（472km）

  • 四驱长续航智越版 15.98 万元（472km）

  • 四驱长续航进阶版 15.98 万元（501km）

  • 四驱长续航智驾版 16.98 万元（501km）

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关键词：iCAR 03奇瑞 iCAR

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