 到底要不要报考“通信工程”？

又到了高考季。为了方便广大考生全面了解“通信工程”专业，小枣君特此更新了这篇经典文章。

█ “通信工程”的基本介绍

通信工程，英文全称叫做 Communication Engineering，是一门重要的工学基础学科。

根据教育部《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》，“通信工程”属于二级学科，归属于“信息与通信工程”一级学科之下。

同属于“信息与通信工程”一级学科的，还有：电子信息工程、电信工程、信息工程、软件工程、网络工程、电子科学与技术、光电信息工程、电气信息工程、物联网工程等。

简单来说，通信工程，就是专门学习和研究计算机通信、移动通信、光通信等领域知识的专业，属于 ICT（信息和通信）方向。

在国外（例如美国）的学科分类中，通信工程被认为是电子工程的重要分支。

电子工程，也就是大家经常听说的 EE（Electronic Engineering），和通信、电信、电子、光电、集成电路等相关。（另外还有一个电气工程，要主要区分，叫 Electrical Engineering）。

和 EE 相对应的，就是 CS（Computer Science，计算机科学）。

CS 的研究方向，包括计算机系统、算法、人工智能、数据存储技术、软件工程、人机交互等。

简单来说，EE 偏硬件、偏底层实现，而 CS 偏软件、偏上层应用。

这些年来，EE 和 CS 一直都有“竞争”关系。前几年，CS 略占上风。这几年，互联网行业也不景气，CS 的优势也有所减小。

█ “通信工程”到底学些什么？

通信工程，研究的是通信。具体来说，是信号的产生、发送和接收，以及信息的传输、交换和处理。

通信工程是一个典型的交叉学科专业，集电子技术、信息技术、通信技术为一身。因此，课程内容特别“丰富”：

（点击可看大图）

国内大学的课程设置，简直就是无力吐槽。不管有用没用、有关无关，反正只要沾点边，都给你安排上，硬是凑够将近 200 个学分。

上图中的课程，主要分为学科基础课、专业必修课、专业选修课。从方向来看，就是五大类：软件类、硬件类、无线类、网络类、光类。

软件类：就是编程，写代码。重点课程是数据结构、软件工程概论、软件项目管理，还有 C / C++、java、python 等程序语言开发。

硬件类：主要是数电、模电、高频电子线路、信号与系统、数字信号处理、嵌入式开发，单片机等。再往前就是微电子、半导体、集成电路。现在没什么纯硬件，都是软件驱动硬件，搞软硬结合。所以说，硬件专业 = 硬件 + 软件。

无线类：这块其实是正宗的“通信工程”，专门研究通信中最大的瓶颈环节 —— 无线空口（空中接口）。简单来说，无线空口就是研究如何通过无线电磁波更快更好地传输数据。它的重点课程是信号与系统、数字信号处理、电磁场与电磁波、通信原理、信息论与编码等。无线类的难度不亚于硬件类，都是掉头发的课程。

网络类：网络工程，主要是研究路由交换，和路由器、交换机、防火墙等数通设备打交道比较多。除了数据网络之外，网络类实际上还包括了系统类知识，就是和操作系统、数据库打交道，进一步来说，就是搞云计算和大数据的方向。这块和软件类一样，偏 IT 应用，好处是不需要什么数电、模电、信号处理方面的知识。

最后一类，就是光。国内有很多光电相关的专业，例如光电信息工程等。除了研究光学（镜片、透镜、激光）之外，就有很多从事光通信领域的研究，说白了，就是光纤通信。这块是通信传输网的重要领域。主要课程是物理光学、应用光学、信息光学、光电检测、激光原理等。

上述五大类方向，没有人能够做到全面掌握，也没必要全学。但是国内高校又特别喜欢填鸭，会根据自己的“喜好”，从中挑选大量课程，作为通信工程的教学大纲。

所以，绝大部分学生最后就是囫囵吞枣，什么都学了，什么都没学会。

相反的，有一些很实用的课程，例如项目管理、工程实施规范、项目概预算等，在实际工作中很实用，却在教学计划中被忽视。

如果大家不想被带偏的话，在大一的时候就要自我评估一下，自己喜欢哪个方向，适合哪个方向，然后朝这个方向努力。除非考研，不然的话，该放弃的就要学会放弃。

关于通信工程应该培养的基础能力，可以看这里：

学了四年通信工程，什么也不会？

通信专业大学生，到底应该学什么？

█ 报考“通信工程”，可以选择哪些好大学？

接下来，我们看看究竟哪些学校的通信比较强。

如今这个年代，但凡是个大学，就一定有计算机和电子信息工程相关的院系，也一定有计算机或通信专业。

不仅如此，这些专业的分数线还都非常高，一般都是成绩较好的同学，才有资格进入这些专业进行学习。

对于通信工程专业来说，像清华大学、浙江大学这样的中国顶级综合性大学，肯定实力很强，当然分数线也很高。

理工科院校里面，像东南大学、国防科技大学、哈工大、北理、北航，在通信方向也具有相当强的实力。

如果分数足够高，当然是哪家排名靠前，就选择哪家了。

需要特别说明的是，我们国家有一些学校，是通信和电子信息领域的专业型大学。他们致力于这个领域的人才培养和专业建设，每年为行业输送大量的毕业生。

这些学校的名字我相信大家都很熟悉，分别是：

北邮（北京邮电大学）

南邮（南京邮电大学）

西邮（西安邮电大学）

重邮（重庆邮电大学）

西电（西安电子科技大学）

成电（电子科技大学）

杭电（杭州电子科技大学）

桂电（桂林电子科技大学）

八所学校里面，实力最强的，就是俗称的“两电一邮”—— 西电、成电、北邮。

这些学校在中国通信界享受特殊的地位。很多通信企业的领导，还有顶尖专家，都出自这几所高校。

如果大家致力于从事通信行业，相同排名水平的情况下，建议优先选择这些学校。

校史参考阅读：

西电、成电的风雨往事

邮电大学的岁月往事

█ 学“通信工程”，将来能去哪工作？

如下图所示：

哈哈，淡定，淡定，小枣君只是给大家开一个玩笑。

学通信工程，当然毕业之后主要进入通信行业，成为一名通信工程师啦！

外人眼里的我们：

现实情况的我们：

通信行业，简而言之，就是围绕用户通信需求，提供通信产品和服务的行业。

通信产品和服务，大家应该都很熟悉，我们使用的手机，还有家里上网的宽带，都是其中之一。

除了面向大众的公共通信服务（移动通信、宽带接入、固定电话、IPTV 等）之外，通信服务还包括很多面向行业企业的专网通信服务（例如电网通信、铁路通信、港口通信、应急通信等）。

通信行业的就业方向，主要包括以下几类单位：

通信运营商

我们用手机上网和打电话，用的是谁的网络？运营商的。

我们的手机话费付给了谁？运营商。

是的，像中国移动、中国电信、中国联通这样的，负责建设和运营电信通信网络，并提供通信服务的企业，就是基础电信服务运营商，也简称为运营商。

注：除了移动电信联通之外，中国广电（中国广播电视网络有限公司），也属于电信运营商，大家往往会忽视这一点。而中国铁塔反而不是运营商，它是基础设施服务提供商，专门为运营商提供铁塔、站房之类的基础设施服务。

通信设备商

通信运营商虽然拥有很多设备，但并不是自己制造的，而是从通信设备商采购的。

通信设备商，就是负责研发制造通信设备的厂商。像华为、中兴、爱立信、诺基亚，就是目前世界上最大的四家通信设备商。

上述四家设备商，产品线最多，种类最齐全，覆盖最广，所以也称为通信综合解决方案提供商。其它一些设备商，可能只专注于通信的某个领域，例如基站或传输设备等。

分包商、供应商、集成商、代理商

通信设备的复杂度比较高，专业度也比较高，因此，安装、调试和维护的过程非常复杂，通常会以项目化的方式来运作。

这些项目如果仅靠设备商、运营商自己来做，是不可能的。所以，会有很多公司加入进来，出人出力，共同参与。这类公司，就是分包商（或者叫合作方）。

有的公司是整包，就是独自承包一个项目的工程。有的公司是分包，就是承包其中一部分。还有的公司，是承包项目之后，将一部分交由其它公司去做，就叫做转包（有时候是不允许的）。

通信行业的产业链很庞大，从原材料到元器件，再到单板、设备，会有一系列的链条。上游对下游来说，就叫供应商。做产品集成，提供整体打包解决方案的，叫集成商。

再有就是代理商，大家应该都知道，就是负责产品代理销售的公司。

综合来说，产业链如下图所示：

通信行业还包括政府部门（工信部、通管局）、研究院所（信通院、设计院、中电下属院所）、高校等。限于篇幅，今天就不一一介绍了。

这些单位里面，目前来看，四大设备商的待遇最好。运营商是国企，最稳定。其它公司日子不是特别好，除非在细分领域做到了顶尖。

关于通信行业的具体介绍，大家可以看这里：

新人必读！五分钟搞懂通信行业！

通信行业有很多岗位，通信工程师其实是一个笼统的叫法。关于通信工程师的具体分类，大家可以看这里：

“通信工程师”到底是干啥的？

█ 通信行业的就业形势

实话实说，并不是很乐观。

2005 年之前，通信行业是很高大上的行业，技术含量高，入行门槛高，行业利润丰厚。如果你能从事通信行业，肯定收入不菲。

2005 年之后，随着行业的发展，从事通信产品研发、生产和销售的企业也越来越多。行业竞争激烈，利润大幅下滑。通信行业从业人员的收入也大不如前。

前几年，以云计算、大数据、程序开发为代表的 IT 技术超过通信技术，变成了年轻人更为热衷的就业方向。

信息技术和通信技术名义上并称为 ICT 行业（IT+CT），但事实上，通信正在逐渐被 IT 融合。最近这几年，互联网行业发生剧烈变革，ICT 整体的就业情况都不太乐观。

目前的宏观经济形势大家都比较了解，至少短期来看，应届生就业存在一定的压力。通信工程专业和 IT 专业也不能幸免。

█ 通信工程的哪个细分方向值得选择？

通信专业从宏观来看包括以下多条细分方向，我逐一简要点评一下。

移动通信（无线侧 / 接入网侧）：5G 商用至今已有五年，基站方面的大规模建设已经结束，投资高峰期已过。现在在搞 5G-A，具体投资情况尚不明朗。6G 的启动时间点，目前看是 2029 年左右。现在报考，貌似刚好赶上。但 6G 的前景，也不明朗。

无线通信受限于理论瓶颈（频谱效率已经榨到极限了），还有用户需求（需求场景太少），以及成本（芯片还是太贵）等，已经进入了一个滞涨状态。我个人不太推荐。

物联网：行业有需求，发展也比较快，但是技术标准混乱，成本敏感，内卷严重，利润低。我也不是很推荐。

终端消费电子（手机等终端的通信模组、嵌入式开发）：市场规模较大，但是竞争激烈，找工作比较容易，对人才需求较大，强调软硬件融合能力，可以考虑。

卫星通信：崛起势头非常明显，建议报考通信工程的同学关注一下，可以往上面靠靠。国外星链我们就不说了，国内的星座也处于发力阶段，有企业和资本在追，可以趁热入一波。但是不确定四年后的情况。

光通信：情况要乐观一些。当然，还是因为抱了算力和 AI 的大腿。现在社会上到处都是云计算和人工智能，带动了对通算、超算和智算的需求。数据中心发展迅速，与数据中心相关的 DCI（数据中心之间的网络），以及高性能网络（例如 GPU 算力集群网络），有很大的需求。国家推动的“东数西算”，还有运营上力推的“算力网络”，以及 AIGC 大模型浪潮，都是光通信的机会。

另外，量子通信等新兴趋势技术，可以关注一下。

█ 到底要不要报考“通信工程”？

最后一个问题，也是最直击灵魂的问题 —— 到底要不要报考“通信工程”？

emm…… 这是一个非常难回答的问题。

如果我说要，那么很多人会骂我是误人子弟。如果我说不要，更多的人会骂我是通信行业的叛徒。

总而言之，里外不是人。

之所以很多通信人选择“劝退”通信，原因很简单 —— 通信行业工作很辛苦，加班多，熬夜多，收入待遇却很低，技术更新快，竞争压力大，吃青春饭。再加上通信整体不景气，下滑趋势明显，没有发展前途…… 等等。

选择“支持”通信的理由也很有道理 —— 现在到处都在搞 5G，搞万物互联，搞新基建，从国家政策导向和市场发展前景来说，通信是重点推动的方向，战略意义显著。

那么，究竟该如何进行选择呢？

一个专业到底能不能报，考虑因素是非常多的。主要分为两类：

1、客观因素

这个专业是不是未来的热门发展方向，行业热度上升还是下降，工作岗位多不多，选择余地大不大，工资奖金高不高，加班多不多，裁员多不多，好不好跳槽，老了是否吃香，等等。

2、主观因素

这个专业是否适合自己，喜不喜欢，有没有兴趣，能不能考得上。家里是否支持，条件能不能跟得上。目标城市是不是喜欢，妹纸多不多，气候好不好，离家近不近，等等。

我所能建议的，都是客观因素。我把行业和专业情况告诉大家，大家基于这些情况，消除信息差，然后，再结合自己的主观因素，做出判断。

我个人的一点看法如下 ——

年轻人选择行业，应该紧跟时代的步伐，把握历史的机遇。说世俗一点，稀缺性决定价值，这个社会未来十年最需要什么，什么最赚钱，就该优先选择什么。（当然，个人理想是第一前提。）

整个社会目前在向数智时代的方向发展，信息和通信相关专业相比其它传统专业，肯定是有一定优势的。不管是在薪资平均水平上，还是工作环境上，甚至是在社会认可度上，都还算过得去。

本科报考通信工程，并不代表一定会进入通信行业工作。通信工程属于 ICT 大类，现在很多企业都在搞数字化转型，需要 ICT 类的人才。政府部门现在也在搞数字化，也需要专业人才。

本科阶段，只要你是信息通信大类的专业，具体是什么二类学科并不重要。相比之下，学校的名气更重要。

如果你想干通信，当前形势下，压力会比较大，发展前景不是很乐观，必须努力进入头部企业。

如果你不想干通信，没问题，反正软件、硬件、网络都学了，跳槽去 IT 公司，或者是行业企业，也 OK 的。如果想转人工智能、芯片半导体，只要你本科期间偏重这些方向，考研跨二类专业，也 OK。就算考公，通信工程这个专业也不吃亏。

需要注意的是，再正确的选择也离不开努力。有时候，努力也能够让错误的选择变成正确。反之亦然。应届考生做专业选择，需要理性思考，不要以为选了专业就万事大吉。

好啦，以上就是今天文章的全部内容，希望对年轻人有所帮助。

谢谢！

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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