小米 14 Civi 手机发布：Civi 4 Pro 海外更名版，42999 卢比起

IT之家 6 月 12 日消息，今日，小米在印度市场发布小米 14 Civi，提供 8GB+256GB、12GB+512GB 两种版本，首发价分别为 42999 卢比（IT之家备注：当前约 3735 元人民币）和 47999 卢比（当前约 4169 元人民币）。

小米 14 Civi 与国行小米 Civi 4 Pro 手机几乎保持一致，搭载高通骁龙 8S Gen3 处理器、1.5K 分辨率等深四曲屏与 5000 万像素主摄，支持 67W 快充。

小米 14 Civi 手机拥有立体双声扬声器，配备 6.55 英寸等深四曲屏，1.5K 分辨率，拥有 3000nit 超高峰值亮度，支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光、12bit 色深，支持杜比视界、HDR10+。

小米 14 Civi 拥有“Matcha Green（春野绿）”、“Cruise Blue（微风蓝）”、“Shadow Black（星空黑）”三种配色。采用同色系双材质拼配，整机厚度为 7.45mm（春野绿 7.75mm），重量仅 179.3g（春野绿 177.6g）。

影像方面，小米 14 Civi 配备 50MP 徕卡 Summilux 主摄（光影猎人 800，1/1.55"，OIS，f / 1.6）、12MP 120° 超广角、50MP 徕卡 2X 人像长焦镜头，更支持徕卡原生双画质、徕卡滤镜、大师镜头包等。

此外，小米 14 Civi 前置 32MP 主摄 + 32MP 超广角，配备多色温四柔光灯。

该手机搭载高通骁龙 8S Gen3 处理器和小米 Pascal T1（澎湃 T1）信号增强芯片，前者采用台积电 4nm 工艺，拥有 X4 超大核，后者支持提升通信性能，小米 14 Civi 标配 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，支持 512GB 存储。

其他方面，该机搭预装小米澎湃 HyperOS，内置 4700mAh 电池，支持 67W 快充，配备线性马达，支持屏下指纹、红外遥控等。

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