《剑网 3 无界》移动端开启公测：三端数据继承互通，M 系处理器 iPad 支持 2K 分辨率 + 极致画质

IT之家 6 月 13 日消息，《剑网 3 无界》今日 10:00 开启全平台公测，游戏支持三端数据同步，官方表示 M1 / M2 / M4 的 iPad 设备支持开启 2K 超高分辨率 + 极致画质。
据介绍，《剑网 3 无界》的 PC 旗舰端、笔记本极速端与移动互通端三端数据继承互通，官方游戏介绍如下：
《剑网 3》，如今正式登陆移动端！无界江湖，就此开启！手机上玩《剑网 3》！
作为一款国风武侠角色扮演游戏，《剑网 3 无界》经过十五年的 IP 运营积累，沉淀出了独树一帜的丰富游戏内容与无可替代的有爱社交氛围。如今他将以全新模样，与各位侠士开启新的旅程！《剑网 3 无界》无需电脑也能休闲畅玩，随时回归轻松融入！
官方针对玩家常见问题进行了解答：
一测、二测客户端必须删了重下，否则会初始化失败。
推荐 TapTap 和 iOS 下载，目前都可以顺利下载 100%。
配置要求 4G 以上运行内存，15 年的游戏内容量太多了。
iOS 预约自动下载其他游戏可能是果的推送 bug，侠士删除即可。
下载 5G 就可以进入游戏，日常 30G 左右，其余的其实用不到，如果一定要下完是 60G。
目测几个新服可能会在开服前就爆满了，如果要约亲友共同入驻需要尽早；后续在爆满之前还会再开另外的新服。
IT之家附游戏公测福利如下：
预约奖励零元购，满级送门派自选拓印券，拓印外观半价连开 46 天。
免费送体型自定义次数、写意捏脸次数、写实捏脸次数，捏脸 / 捏体型全场半价连开 46 天。
免费送两套定制蓝图家具、管家侠客与番薯称号。
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