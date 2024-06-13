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4K 120Hz：酷开 K3 Pro 电视 65 英寸 1710 元官方限时购

2024/6/13 9:52:01 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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创维 酷开 K3 Pro 电视 2023 年 7 月开售，65 英寸首发价 2499 元。

京东 618 大促期间，活动价为 2099 元：

  • 6 月 14 日 20 点下单咨询客服可返 150 元红包；

  • 下单立减 100 元；

  • 领取 20 元优惠券：点此领取

  • PLUS 会员可购 40 元家居券：点此购券

  • 领取 20 元补贴券：点此领取

  • PLUS 会员立减 8.4 元；

  • 以旧换新可补贴 50 元；

到手价为 2099-150-100-20-40-20-8.4-50=1710.6 元起：

京东酷开 K3 Pro 电视 65 英寸 120Hz 4K 3+64GB 券后 1710.6 元领 20 元券

* 部分地区无货，小伙伴们先关注，看看明晚商家是否会补货。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

这款电视搭载四核处理器，配有 3GB+64GB 存储，支持 2.4/5GHz 双频段 Wi-Fi，配备 4K120Hz 屏幕，屏占比 99.5%，10.7 亿色，色准 ΔE≈1.5，通过莱茵护眼认证，提供 HDMI2.1 等接口，预装酷开系统 9 系，支持杜比解码 + DTS 音效。

它采用了全芯画质调教技术，支持 HDR 和杜比解码。此外，酷开电视 K3 Pro 还具备无频闪和防蓝光功能，采用 DC 调光技术，有效消除频闪问题，提供更高质量的图像显示。

电视接口

官方参数

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关键词：电视创维

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