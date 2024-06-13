【IT之家评测室】雷鸟 Air 2s 智能眼镜体验：便携巨幕，随时随地躺玩

在不久前的 WWDC 2024 活动上，苹果 Vision Pro 终于迎来了国行定价 ——29999 元起。对于整个 XR 消费级市场而言，Vision Pro 超万元的体验门槛确实相当高昂了。

另一方面，苹果 Vision Pro 最重要的生态建设仍在初级阶段，毕竟这是苹果的第一代产品，假设未来苹果 Vision Pro 真的能够像今天的 iPhone 那样席卷全球，那么这个过程注定是漫长且充满挑战的。

事实上，在 Vision Pro“变成”iPhone 普及大众之前，消费者仍有许多“平替”的 XR 等一系列扩展现实产品选择，就比如雷鸟 Air 2s 这类 BB（BirdBath 光学方案）智能眼镜。仍要强调的是，这里用“平替”并不是特别严谨，一方面雷鸟 Air 2s 定价不足苹果 Vision Pro 十分之一。其次，苹果 Vision Pro 强调的更多是空间计算，雷鸟 Air 2s 智能眼镜则是更强调随时随地的沉浸式、虚拟的巨幕娱乐体验。

也许两者未来的终极目标都是一样的，但现阶段来看，不同的技术路线决定了不同的用户体验，把苹果 Vision Pro 比作是喜马拉雅山登顶的话，那么雷鸟 Air 2s 智能眼镜则是以更少的成本、更低的风险，带你先去喜马拉雅山底下打个卡。

对于普通消费者而言，后者也足够了。

扯远了，回到雷鸟 Air 2s 智能眼镜这款产品上，其搭载了雷鸟自研的 BirdBath 光引擎和索尼低功耗 Micro OLED 屏幕，并且是全球首款通过“ZREAL 帧享超高清认证”的 AR 眼镜。

相较于前代产品，重点升级了旗舰音箱同级声学结构 —— 对称式音频结构。

那么雷鸟 Air 2s 智能眼镜的体验如何？IT之家已经拿到了雷鸟 Air 2s 智能眼镜新品（全家桶套装），除了眼镜本体之外，还有魔盒和用于 Switch 直连的 JoyDock，眼镜的单品首发价是 2399 元，而全家桶的到手价也仅为 3299 元。

第一部分：设计、配件篇

不同于头戴式 AR 眼镜，雷鸟 Air 2s 智能眼镜采用了 BirdBath 光学技术路线，因此在设计上更接近传统的墨镜。

所谓 BirdBath，简单来讲就是通过半透反射技术，将顶部的显示屏反射到正前方的显示模组上，画面从而进入人眼。也正是这种设计原理，雷鸟 Air 2s 眼镜可以通过显示模组看到外界景象，实现了“另类”的虚实结合体验，而并非是 VR 眼镜那种百分百的沉浸式效果。

相较于传统的 VR、头戴式 AR 产品与环境“格格不入”的造型，造型更接近于传统墨镜的雷鸟 Air 2s 眼镜，并不会让你成为人群中的“显眼包”，非常适合社恐人群。

细节上，雷鸟 Air 2s 的 EyeBox 更大，可更好适配大瞳距人群，鼻托采用了亲肤柔软的硅胶气囊设计，且支持三段式调节，可拆卸。

镜腿同样支持上中下 3 挡位置调节，镜腿挂耳处为软性硅胶材质，弹性设计支持外扩，适配更多脸型。

雷鸟 Air 2s 镜腿集成了扬声器和亮度、声音大小、设置等按键，右侧镜腿顶部，是 TYPE-C 接口。

配件上，雷鸟 Air 2s 眼镜本身提供了便携眼镜盒、眼镜布以及用于和手机、魔盒连接的数据线。

周边配件方面，雷鸟 Air 2s 魔盒像是一个缩小版的遥控器，造型有点像新能源汽车车钥匙。机身上集成了两枚 C 口，分别用于充电和与眼镜连接。

雷鸟 Air 2s 的功能按键与电视遥控器很接近，正面是菜单、主页、返回、上下左右等快捷键。

左侧面有一枚“轻语模式”按键。

右侧是电源键、音量加减键。

背面是鹅卵石造型，握持时更贴合掌心。

最顶部的卡扣，是 TF 卡卡槽位置，支持 TF 卡扩展，在方便查看本地存储的视频、图片等，单机重量 164g 左右。

雷鸟 Air 2s 的 JoyDock 设计简约硬朗，内置 10000mAh ⼤电池，实测重量 313g（包括黑色滑轨卡扣和短线），⽀持与 Switch 即插即⽤，⼀体式滑轨设计，底部包括 3 枚 C 口，分别用于自充电、与 Switch 连接，与眼镜连接。

第二部分：佩戴体验篇

雷鸟 Air 2s 眼镜的裸机重量仅为 76g，展开尺寸为 176.5mm＊154.3mm＊47.4mm，出色的重量和体积控制，让雷鸟 Air 2s 眼镜能够轻松胜任各种佩戴环境和姿势。

比如乘坐飞机、动车时，再比如在家懒人躺，其轻盈的机身设计确保了佩戴时不会像传统 VR 设备那样带来压迫感或不适。

也正如此，雷鸟 Air 2s 眼镜被官方称作为“躺躺镜”，顾名思义，就是躺着玩。

而从IT之家近段时间的体验来看，雷鸟 Air 2s 躺着玩的姿势，也确实是最舒服、最爽的、最持久的。

虽说雷鸟 Air 2s 眼镜已经非常轻盈了，但是在佩戴体验上，和眼镜、墨镜产品接近无感的佩戴体验相比，仍存在一定的差距，毕竟 76g 的重量支撑在耳朵和鼻子上，时间久了也会有些许的异物感。

但是当你选择将头部微微后仰，以“微躺”的姿态来享受雷鸟 Air 2s 眼镜时，此时眼镜的下坠感会更为轻微，这种姿势使得眼镜的重量更加均匀地分散到镜腿区域，特别是在你左右晃动头部时，对鼻梁的压迫感也不会那么明显。

当然，无论何种姿势，雷鸟 Air 2s 的体验都是“吊打”头戴式产品的。

最后，雷鸟 Air 2s 支持配镜（近视 / 散光 / 远视）服务，近视镜片通过卡扣安装在 BB 镜片后方。目前付定送 200 元配镜津贴，后期配镜仅需 99 元，近视或散光的同学是一定有必要下单配镜的。否则带着两幅完整镜子的观影体验实在是不好受。

第三部分：视听体验篇

（该部分演示图片、GIF 为手机拍摄）

雷鸟 Air 2s 眼镜采用偏振 BirdBath 技术方案，索尼 Micro OLED 显示屏幕，尺寸为 0.55 英寸，其中 2D 分辨率为 1920*1080，3D 分辨率达到了 3840*1080，拥有 600 尼特最高入眼亮度，清晰度（MTF）从中心区＞80% 提升至 85%，边缘区域提升至 20%。

此外，雷鸟 Air 2s 眼镜能够带来 6 米等效 201 英寸的高清巨幕效果。其他方面包括 10 级亮度可调、100000:1 对比度、Gamma2.2 色彩校准、 sRGB 108% 色域、60/120Hz 两档高刷新率。护眼层面支持低蓝光、无频闪、眼舒适莱茵三重护眼认证。可通过雷鸟 XR 眼镜 App 或镜腿处的功能键调屏幕色彩等模式和参数。

从规格来看，雷鸟 Air 2s 已经达到了当下 BB 眼镜非常高的水准，而从IT之家的实际体验来看，雷鸟 Air 2s 眼镜的表现也确实非常惊艳。

上图均为手机拍摄，仅参考说明，并非代表真实观感体验

首先是分辨率方面，雷鸟 Air 2s 像素密度（PPD）49，画面显示非常细腻，即便是文字边缘区域，也很难让人直观感受到“颗粒”的存在了。

雷鸟 Air 2s 的亮度表现更是令人满意，10 级亮度调节和最高 600 尼特的入眼亮度。即便是最严苛的户外场景（如下图所示），雷鸟 Air 2s 眼镜所呈现的画面仍是相当可用的，不管是玩游戏还是观影，色彩并没有因为环境亮度而丢失太多。

雷鸟 Air 2s 高亮度的优势可以轻松胜任各种使用环境，并不会因为环境的变化导致体验的沉浸感大打折扣。

如果你选择相对昏暗的环境使用，雷鸟 Air 2s 甚至 50% 左右的亮度就完全够用。并且，由于环境光相对昏暗，外界光线不会干扰眼镜内的画面，画面明亮且色彩饱满，能够带来十足的沉浸的体验感。

所以，在某个黄昏时分，躺在房间的沙发上，戴上雷鸟 Air 2s，那种身临其境的感觉是任何一台大屏电视又或者巨幕投影都难以媲美的。

这次雷鸟 Air 2s 还通过了帧享超高清认证，帧享认证代表着超高清的视频质量和流畅的观影体验，对于追求极致观影享受的用户来说，在激光投影仪、MiniLED 巨幕电视之外，还有雷鸟 Air 2s 这个更便携，入手门槛更低的选择。

接下来讲一下雷鸟 Air 2s 的音频体验。

这次雷鸟 Air 2s 升级了对称式音频结构，这一结构简单来说就是利用对称性原理来提高音频输出的性能和质量。

在设计上，这一结构通常包含两个扬声器单元或放大器，以背对背的方式放置，共享同一个声学腔体。这种设计使得两个单元在工作时产生的声波能够相互抵消，从而减少失真和振动。

在一些高端音箱产品上，比如帝瓦雷，也会看到这一结构。

雷鸟 Air 2s 扬声器的顶部区域

与之对称的底部位置，同样可以看到扬声器开孔

对称式音频结构，以及四颗全频扬声器单元加持，雷鸟 Air 2s 拥有了不俗的中低频表现，特别是在播放一些影院大片时，充沛且充满“弹性”，很有力量，临场感非常强。

雷鸟 Air 2s 拥有 0.7mm 大冲程设计，且提升入耳音量 6dB，开启最大音量后，距离眼镜大概在 1 米左右的范围内，确实能听到一定的声音，但所谓的“漏音”情况并不严重。

另一方面，开启最大音量的场景还是很少的，50% 的音量大小就足够满足日常观影需求了。

雷鸟 Air 2s 还带来了相位消除技术和轻语模式，轻语模式开启后，发声方向明显向耳朵“倾斜”，在嘈杂的公共交通环境中，比如高铁，又或者轰鸣的飞机上，也无需担心声音过大打扰到周围乘客。

如果你想要更私人、沉浸的观影体验，你也可以选择私密性更强的蓝牙耳机，不管是手机或雷鸟魔盒支持蓝牙耳机连接的。

既然谈到魔盒，想必有不少小伙伴会好奇，魔盒是用来干什么的？接下来，进入交互部分，IT之家就好好和大家讲讲魔盒的体验。

第四部分：交互体验篇

与雷鸟 Air 2s 搭配的魔盒，你可以把它理解为遥控器形态的电视盒子，它通过有线的方式和雷鸟 Air 2s 眼镜连接。

魔盒集成了丰富的在线影视资源，交互操作和电视瀑布主页一致，基本没有任何上手难度。

除了简单的观影之外，魔盒本身也是雷鸟 Air 2s 眼镜的主机，你可以外接 TF 卡（最高 512GB）播放本地内容，又或者与电脑、安卓手机、iPhone 进行无线投屏。

雷鸟 Air 2s 眼镜通过魔盒播放 TF 卡里的内容

比如连接苹果 Mac 电脑，在同一网络下，点击屏幕镜像，找到魔盒，点击即可将 Mac 电脑的画面以镜像、扩展等方式无线投屏。此时雷鸟 Air 2s 就是 Mac 电脑的副屏。当然，如果你想要体验更完整的多屏办公体验，建议还是使用 Windows 系统上的 Mirror Studio。

雷鸟魔盒背面加入了 NFC 区域，还可以和 vivo 等安卓手机进行一碰传投屏，vivo 手机画面会无线投屏至雷鸟 Air 2s 眼镜里显示。

对于不支持 DP 输出的手机而言，魔盒这种无线投屏可以说非常的简便和友好。

对于支持 DP 输出的手机，有线的方式直连雷鸟 Air 2s 眼镜还是最直接的操作，并且可以体验到雷鸟 XR 空间的独享内容。

以IT之家实测的 vivo X100s 手机为例，通过数据线直接眼镜，那么手机画面就完整地“投屏”至雷鸟 Air 2s 眼镜里，比如下图，在眼镜内刷IT之家。又或者打开优酷，进行沉浸式观影。

讲到这，你应该明白了，雷鸟 Air 2s 眼镜主要作用就是“显示”，你可以把它理解为另一种形态的“显示器”，而魔盒则提供了电视盒子、投屏主机的功能。

值得一提的是，雷鸟 Air 2s 眼镜还新增行业首款眼镜端调节面板，可以直接在眼镜端调整轻语模式、3D 模式、刷新率、色彩模式等。

注意，这个功能并非依赖魔盒或手机，而是集成到了雷鸟 Air 2s 眼镜内，无论是连接魔盒还是手机，都可以通过雷鸟 Air 2s 眼镜镜腿上的单独开关进行设置。

既然作为“另类”显示器，那么雷鸟 Air 2s 眼镜自然也支持手机、平板、电脑、Switch、Xbox、PlayStation、steamdeck、雷鸟魔盒、Pocket TV 等多种设备连接（可直连 DP 安卓设备、iPhone15 系列，支持转接 HDMI 设备）。

就比如和 Switch 连接，如果说手机投屏到雷鸟 Air 2s 眼镜里就是图个新鲜感的话，那 Switch 显然就不是了。它带给你的沉浸游戏体验，绝对是任何一台专业电竞显示器也无法做到的。

在和 Switch 连接之前，需要先通过滑轨卡扣，将 Switch 和 JoyDock 连接，具体连接方式为：Switch → JoyDock → 雷鸟 Air 2s 眼镜，如下图。

准备完毕后，Switch 进入了主机模式，这时候你需要将 Switch 的手柄拆下，即可进行游戏体验。JoyDock 内置的 10000mAh 电池，不仅可以用于主机模式供电，本身也可以作为移动电源使用。

在游戏过程中，令人惊叹的 201 英寸高清巨幕屏将游戏画面直接呈现在你眼前，而非“面前”。

由于该屏幕始终与你的眼睛同轴，所以无论你如何转动头部，震撼的视觉效果都如影随形，这种无与伦比的沉浸式游戏体验，确实令人“旦用难回”了。

最重要的是，过往 Switch 连接外接屏必须要通过底座，同时接入连接电源 + HDMI 线，是固定的主机模式，谈不上便携，固定的底座也限制了游戏体验场景。对比之下，Joydock 替代了底座 + 电源，将 Switch 的主机模式变为“便携主机”模式，有了更强的便携、移动属性，拿起来就能玩。这种升级体验，无疑为 Switch 用户带来了更大的便利和乐趣。

最后，在交互上，雷鸟 XR 眼镜 App 新增了 iOS 版，iPhone15 Pro 系列用户无需购买 VisionPro，下载 App 直连眼镜即可观看手机拍摄的空间视频。这算是“尝试新技术”VisionPro 的成本最低的平替了。

写在最后

伴随着苹果 Vision Pro 的入局，整个 XR 扩展现实及相关产业将迎来巨大的增长空间和想象力。不过，在展望未来的宏伟蓝图之前，我们不妨先把目光收回一些，来看看雷鸟 Air 2s 智能眼镜这些产品。

和上一代产品相比，雷鸟 Air 2s 智能眼镜在细节上迎来诸多升级，比如更好的音质，更好的画质体验，更舒适的佩戴体验等等。

尽管雷鸟 Air 2s 智能眼镜没有宣传高大上的所谓的空间计算技术，但它所做的事情很务实，就是让消费者在有限的成本内，换个视角，获得更好的影音娱乐游戏体验。

简而言之，这是一台沉浸、纯粹、便携、随时随地的巨幕观影利器。

所以，消费者怎么选就很清晰了 —— 想要尝鲜 XR 等产品，预算有限，不妨先试试雷鸟 Air 2s 解解馋。又或者懂得享受，热爱生活，喜欢追剧，想要换个视角玩游戏，那么躺躺镜的雷鸟 Air 2s，会给你的生活带来不一样的色彩。

最后，提两点小建议：一是尽快优化魔盒发热问题。二是期待雷鸟 XR 眼镜 App 适配优化更多手机型号，目前IT之家实测的 vivo X100、OPPO Find X7 系列等手机尚不支持，虽说直连眼镜一样可以投屏，但尚不支持雷鸟 XR 眼镜 APP，这在一定程度上限制了这些手机用户的使用体验。希望后期能够尽快优化升级。

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