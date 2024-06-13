蔚来 POWER UP 系列上新：换电站拼装模型、移动电源， 329 元起

IT之家 6 月 13 日消息，蔚来 NIO Life POWER UP 系列产品上新，含蔚来换电站拼装模型、10000mAh 磁吸移动电源和 170W 快充大容量移动电源三款新品，已在蔚来官方商城上架，售价 329 元起。

IT之家附详情内容如下：

蔚来换电站拼装模型

该模型为现实场景微缩，匹配全部 1:43 合金车模；内部电池舱得到还原，配备 12 块电池；外层面板采用磁吸设计，支持拆卸；换电仓盖可滑动开合。

蔚来换电站拼装模型售价 599 元，将于今年 8 月下旬上市。

10000mAh 磁吸移动电源

据介绍，该移动电源灵感来自换电站，采用磁吸设计，支持无线 + 有线充电，兼容 Qi 无线充电协议、PD / QC 有线充电通用协议。

适配如下机型使用：

该移动电源无线充电最大功率为 7.5W，有线最大功率 20W；内置 8000 转静音风扇，可实现降温散热效果。

10000mAh 磁吸移动电源售价 329 元。

170W 快充大容量移动电源

该移动电源采用三接口设计，支持手机、电脑、平板等多设备同时供电，单口支持最大 140W 双向快充，从 0 至 100% 电量，自充需 60 分钟。

该移动电源内置 24000mAh 电池，支持 PD3.1 快充协议，兼容 PPS、QC、华为 SCP、FCP 等快充协议。

该快充大容量移动电源适配情况如下：

170W 快充大容量售价 799 元。

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