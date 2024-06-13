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首页 > 科学探索>科技前沿

国际首次！新一代人造太阳“中国环流三号”发现并实现先进磁场结构

2024/6/13 18:33:17 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 13 日消息，据央视新闻今日报道，新一代人造太阳“中国环流三号” 项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。

“中国环流三号”是我国目前设计参数最高、规模最大的核聚变大科学装置，也被称为中国的新一代“人造太阳”。

“中国环流三号”去年底开始面向全球开放，今年首轮国际联合实验，就吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球 17 家知名科研院所和高校参与。本轮实验，在国际上首次发现并实现了一种特殊的先进磁场结构

可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标，到本世纪中叶，要实现核聚变能的应用

据IT之家此前报道，“中国环流三号”2023 年 8 月成功实现了 100 万安培等离子体电流下的高约束运行模式，标志着我国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列。

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关键词：核聚变人造太阳环流三号

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