国际首次！新一代人造太阳“中国环流三号”发现并实现先进磁场结构

IT之家 6 月 13 日消息，据央视新闻今日报道，新一代人造太阳“中国环流三号” 项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。

“中国环流三号”是我国目前设计参数最高、规模最大的核聚变大科学装置，也被称为中国的新一代“人造太阳”。

“中国环流三号”去年底开始面向全球开放，今年首轮国际联合实验，就吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球 17 家知名科研院所和高校参与。本轮实验，在国际上首次发现并实现了一种特殊的先进磁场结构。

可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标，到本世纪中叶，要实现核聚变能的应用。

据IT之家此前报道，“中国环流三号”2023 年 8 月成功实现了 100 万安培等离子体电流下的高约束运行模式，标志着我国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。