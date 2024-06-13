台积电 3nm 供不应求引发涨价潮，供应链消息称高通骁龙 8 Gen 4 较上一代报价激增 25%

IT之家 6 月 13 日消息，台湾工商时报表示，由于三星 3nm GAA 良率不佳，台积电 3nm FinFET 制程目前在业内占据绝对霸主地位，但由于产能供不应求，上游 IC 设计公司已经开始传出涨价消息。

全球七大科技巨头（英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌）将陆续导入台积电 3nm 制程，例如高通骁龙 8 Gen 4、联发科天玑 9400 及苹果 A18、M4 系列都将采用 N3 家族打造，其中基于 N3E 工艺的高通骁龙 8 Gen 4 已率先开始涨价，较上一代报价激增 25%，预计将超过 250 美元（IT之家备注：当前约 1815 元人民币）。

不过业界也指出，这一涨幅仍处于合理范围之中，主要是 3nm 相较于 5nm 本身的晶圆成本就提高了大约 25%，而且这个涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。

台积电总裁魏哲家也强调，台积电工艺非常省电，良率又比较好，若以每颗晶粒来看，台积电最便宜，并承诺季季进步、年年提升，始终向客户提供最领先的技术。

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