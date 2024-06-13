中车四方新一代“逸群”智慧快轨首秀亮相：天上无网地下无轨，自动驾驶时速 70 公里

IT之家 6 月 13 日消息，2024 北京-南京国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛（Metro Trans）今日在南京开幕，中车四方股份公司研制的新一代“逸群”智慧快轨在展会上“实车”展出，首次亮相。

▲ 图源中车四方，下同

“逸群”智慧快轨，是中车四方股份公司全新开发的一种新型中低运量城市轨道交通系统。车辆用胶轮取代钢轮，无需依靠实体轨道，通过在现有路面上布画导向标线或预埋磁钉，利用“光学识别”或“永磁感应”技术智能感知、预测运行轨迹，实现自动循迹导航。

该车全长 30 米，采用三模块编组，最大载客量可达 280 人，同时支持 2 至 6 模块不同编组，适应不同客流运输需求。

该车最高运营时速 70 公里，搭载激光雷达、双目摄像头等传感设备，既可人工驾驶，也可实现全场景自动驾驶；采用全新数字化驾舱，设置一体化操纵屏，驾驶信息“一屏显示”，同时可以实现语音识别和交互。

车辆还配备智能照明、智能温控、拥挤度智能显示等服务功能，支持软件升级，可以不断拓展列车的功能。

新一代“逸群”智慧快轨整车进行轻量化设计大幅减轻自重，并应用永磁牵引、高效热管理系统、变频空调、时变照明等技术，降低了运行能耗，每公里能耗号称仅为 3 至 4 度电。同时，该车支持动力电池、氢燃料、超级电容等多种供电形式。

乘客体验方面，车内采用 100% 纯平低地板设计，全车无台阶；采用双叉臂独立悬挂、轮边电机驱动和多级减震技术，提高了车辆行驶的平稳性。

此外，客室配有充电设备，设置五孔插座、USB 及 Type-C 充电接口，满足旅客不同电子设备的充电需求。

中车四方表示，与传统城市轨道交通系统不同，“逸群”智慧快轨利用电子导向自动循迹，不需要铺设实体轨道，也无需架设接触网供电，实现“天上无网、地下无轨”，具有审批快、工期短、造价低、迁线易、运量大、寿命长等优势，既可作为大城市的接驳线，中小城市的主干线路，也可作为城市旅游线路。

IT之家注：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（简称“中车四方股份公司”）是中国中车股份有限公司的核心企业，中国高速列车核心研制基地，城际市域、城市轨道交通车辆制造商和国家轨道交通装备产品重要出口基地。

中车四方股份公司在高速动车组、城际市域动车组、城轨车辆的研发制造上处于行业内的领先地位。中国首列时速 200 公里高速动车组、首列时速 300 公里高速动车组、首列时速 380 公里高速动车组、首列“复兴号”动车组、首列出口国外高速动车组、首列城际市域动车组和首列中国标准地铁列车均诞生于此。该公司牵头研制的时速 600 公里高速磁浮交通系统已成功下线。

▲ 时速 600 公里高速磁浮交通系统

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