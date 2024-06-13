【IT之家开箱】荣耀 Magic V Flip 手机图赏：拉高小折叠屏颜值上限

6 月 13 日，荣耀在上海西岸穹顶艺术中心举办新品发布会，正式推出了预热已久的荣耀 Magic V Flip 手机，目前IT之家已经拿到了这款小折叠屏手机，话不多说，现在就为大家送上开箱图赏。

荣耀 Magic V Flip 采用简洁的纯白底色包装，正面是“HONOR Magic V Flip”镀印文字，文字表面在光线照射下会反射出多彩的光泽。下方还有“MagicOS”的字样。

打开包装我们直接来看手机，这次IT之家拿到的是鸢尾黑配色版本，先看手机的外屏。这款荣耀 Magic V Flip 一大看点就是搭载了目前行业最大的 4.0 英寸超大外屏，号称“巨幕小折叠”，在折叠或悬停状态下，屏幕点亮确实拥有出色的视觉冲击力。

并且这款手机的摄像头模组位于外屏的右上角，也是行业首个“右手屏”，这样当大家用右手使用手机时，会获得更合理的拇指活动区域，避免摩擦摄像头。

展开时，荣耀 Magic V Flip 还有覆盖玻璃面板的背面，鸢尾黑色版本色泽纯净深邃，右上角有闪光灯，下方则是“HONOR ”Logo，玻璃表面在光线的折射下会呈现炫彩的光泽，为深沉的外壳带来了几分灵动。

同时，荣耀 Magic V Flip 的外屏以及背面两侧都采用了圆润的曲面与手机中框进行过渡，让整机看起来更加柔美的同时也保障了握持的手感。

手机内屏是一块最高 3000nit 亮度、1-120Hz 自适应刷新率的屏幕，展开后可以看到几乎没有折痕，而屏幕四周则有等宽的塑料包边，以保证闭合状态下的贴合度。

铰链部分也做得比较简洁，没有任何装饰性元素。

荣耀 Magic V Flip 采用柔和的直角中框，与前后面板衔接的地方有微小的曲面进行过渡，让手机整体不会显得太硬朗、锋利。机身元素方面可以看到右侧为音量和电源按键，左侧无按键。

机身顶部为扬声器、麦克风，底部为扬声器、USB 接口、麦克风和 SIM 卡槽。

荣耀 Magic V Flip 的机身整体还是非常轻薄的，展开状态机身厚度只有 7.15mm，闭合时也仅为 14.89mm，机身重量则为 193g，非常的轻盈、小巧。

配件方面，荣耀 Magic V Flip 随机附赠了充电器、数据线、取卡针以及一套手机保护壳。

整体来说，荣耀 Magic V Flip 简洁、精致，小巧，超大的外屏让它在闭合状态下如同电子艺术品一样引人瞩目，可以说是新晋的时尚单品了，对小折叠屏手机颜值有要求的朋友不要错过这款产品。

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