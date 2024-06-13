长城灵魂首款摩托车申报图公布：2.0T+8DCT，最大功率 113 千瓦

IT之家 6 月 13 日消息，今日，在工信部公布的第 384 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，长城灵魂首款摩托车申报图公布。

IT之家汇总申报信息如下：

车身尺寸 2660*950*1540mm

轴距 1810mm

最高车速 210km/h

总质量 620（631）kg

整备质量 450（461）kg

发动机 GW8P68MYL，排量 1999ml，功率 113kW

长城灵魂 8 缸摩托车于今年 5 月首发亮相，号称完全沿用高端乘用车研发标准，动力总成做到“全球唯一”。长城当时宣布灵魂摩托车将于两个月后正式上市，现在这款产品现身工信部，意味着距离上市也更近一步。

该摩托搭载了长城自研的“全球首款水平对置 8 缸发动机”具有 2000cc 的排量，采用轴传动方式以及压铸车架和双叉臂前悬挂系统，配备了先进的 8DCT（IT之家注：双离合器变速箱）。

智能化方面，该摩托配备了行业最大尺寸的 12.3 英寸 LCD 可触控液晶仪表和车规级 8155 芯片，支持 OTA 远程升级。

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