五菱星光 S 车型申报图公布：纯电 / 插混双版本 SUV，轴距 2800mm

IT之家 6 月 13 日消息，五菱星光 S 车型今日现身工信部第 384 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，外观及动力系统公布。

IT之家注意到，五菱星光 S 采用了星光车型家族式前脸设计，配备分体式头灯组以及封闭式前格栅，车身侧面并未采用当下流行的隐藏式门把手设计，车尾同样采用分体式灯组设计。

申报信息显示，五菱星光 S 长宽高为 4745*1890*1680mm，轴距为 2800mm，最高车速 170km/h。该车可选装前雷达、天窗、行李架、前挡玻璃摄像头、外后视镜（有 360 全景摄像头）等配置。

动力方面，五菱星光 S 插混版本搭载 1.5 升自然吸气发动机，最大功率 78 千瓦，电机暂未公布。五菱星光 S 纯电版车型搭载磷酸铁锂蓄电池，单电机最大功率为 150 千瓦。

作为参考，在 4 月 25 日开幕的 2024 北京车展上，五菱星光共创版轿车上市。纯电版提供 410 标准型和 510 进阶型两款配置可选，售价分别为 9.98 万元和 10.98 万元；插混共提供 70 标准型、150 标准型、150 进阶型、150 领航型 4 款配置版本，售价分别为 7.98 万元、8.98 万元、9.98 万元、10.28 万元。

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