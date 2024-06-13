大众途岳 XR 申报图公布：1.5T 动力，2651mm 轴距小型 SUV

IT之家 6 月 13 日消息，在今日公布的工信部第 384 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，大众途岳 XR 车型现身其中。

IT之家注意到，这款新车造型更加接近刚刚发布的全新途观 L PRO，而不是现款大众途岳，预计为全新家族式设计语言。该车配备分体式头灯以及贯穿式尾灯，配有车顶行李架，采用隐藏式排气布局。该车可选装三种轮毂、前照灯、散热器格栅、前保险杠、B 柱饰板、天窗等配置。

申报信息显示，该车尺寸为长宽高分别为 4355/1762/1605 毫米，轴距为 2651 毫米。作为参考，途岳长宽高分别为 4458/1841/1632 毫米，轴距为 2680 毫米。显然，XR 的车型的尺寸要更小一些。

动力方面，途岳 XR 提供 1.5T 发动机（DSV）和 1.5 升自然吸气发动机（DRZ）两种版本，其中，1.5T 发动机最大功率为 118 千瓦；1.5 升自然吸气发动机最大功率为 81 千瓦。

目前，大众暂未透露途岳 XR 车型在国内上市的具体时间，预计不会等太久。

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