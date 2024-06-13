【IT之家评测室】联想 ThinkCentre M 大师系列台式机体验评测：形态设计巧妙，软硬件定制够实用

近期，联想发布了多款专为政企客户打造的 2024 款新品，比如联想昭阳 X7 AI 高能本，ThinkCentre M 大师系列台式机等。IT之家这次拿到了 3 台 ThinkCentre M 大师系列新品，分别是 AIO 模块化一体机 ThinkCentre M760q，8.2L 桌面级台式机 ThinkCentre M760s 以及 17L 塔式台式机 Think Centre M960t。

这三台电脑将针对企业用户做出哪些设计上的创新以及软硬件功能上的定制，是本次体验内容的重点，如果你感兴趣的话，不妨跟着IT之家一起来看看吧。

设计与硬件

外观方面，我们就从体积最小的 ThinkCentre M760q 说起吧。第一次看到这么小的机器，我立刻想到了 mini 小主机。

然而当我们实际测量了它的三围后发现，78*82*34mm 的体积比市面上大部分 mini 主机还要小一圈。

体积虽小，分量还是很足的，毕竟外壳部分几乎都是金属，1.15kg 的重量直接媲美轻薄本。

这么小巧的机身，却拥有超级丰富的接口。光前面板就提供了 2 个 A 口，1 个 C 口，1 个 3.5mm 音频后。机身背部还有 4 个 A 口，1 个 C 口，HDMI&DP 接口，RJ45 网口以及专属电源接口，上排提供 1 个 Kensington（肯辛通）钢缆锁插槽和 2 个扩展接口，最右侧还自带一根 WiFi 增强天线。每个接口旁边都标注了序号和功能类型，比如有的 A 口就是让你插外设的，有的不仅能传输也能给设备充电，可以说非常细致了。

只看这个 1L 体积的小机箱，它的外观做得非常低调内敛，除了前面板采用了 ThinkCentre 系列标志性的瀑布格栅设计和经典的 ThinkCentre Logo 标、Lenovo 铭牌，其它部分都是纯黑金属材质，没有多余装饰。机身左右两侧各有一组散热孔，底部还有四个小脚垫，至此它的外观就介绍完了。

不过，如果你认为 ThinkCentre M760q 只是个单纯的超 mini 主机，那你就错了。当我们像这样将它装到 ThinkCentre TIO Gen5 显示器上时，它瞬间就变身成一体机，就像驾驶员坐进了机甲的身体里，非常酷。这也是 ThinkCentre M760q 的核心设计理念，模块化 AIO 设计。

通过将显示器、支架以及 ThinkCentre M760q 主机本体结合在一起，组成一体机的方式，优化桌面空间，达成最小的空间占用率。同时，ThinkCentre M760q 主机本体亦能随时拆卸成单机外接屏幕，使用起来非常灵活。

在这台专为 ThinkCentre M760q 所准备的显示器背部，有一个小的转接坞，装入小机箱时正好对应上机箱背面最左侧三个接口。

而占用的接口又会在装机槽下方的支架上补齐，装机槽内部提供了 2 颗活动式免工具螺丝用于插入机体后的固定作用。

右侧槽盖侧面专门为小机箱上的 WiFi 增强天线准备的开孔，关闭槽盖后底部结合处的卡扣会锁住，按下即可再次打开。

看起来 ThinkCentre M760q 要想实现一体机形态，似乎需要绑定购买这台显示器，那如果手上已有显示器是不是就只能外接小机箱用了呢？联想当然考虑到了这点，所以支架是可以单独买的，只要是采用标准 VESA 100*100mm 接口、重量在 2.2-5.2kg 以内、19.5-27 寸的屏幕，都可以实现 ThinkCentre M760q 的一体机形态。

我们再来看看 ThinkCentre M760q 的内部，机身上唯一的裸露螺丝被放在了接口面板上，拆卸非常简单，它搭载了英特尔 i7-14700 处理器，8+256GB 存储组合，内部提供了 D5 内存插槽，最高支持扩展到 64GB 的内存，还有 2 个 M.2 插槽，虽然体积很小但存储扩展性到位。

设备安全和隐私方面，ThinkCentre M760p 也考虑得比较周到。除了上面提到的 Kensington（肯辛通）钢缆锁插槽用于防盗外，它在 BIOS 和系统内部还做了 3 重保护措施。

首先是对 BIOS 进行了特殊保护，一旦电脑出现崩溃就会自动调用备份，进行升级 BIOS 固件出错时也可以“自愈”恢复，避免“变砖”。

第二是系统中可以设置屏蔽 USB 外接功能，不管对方 U 盘里带的是什么，都别想拷贝或者篡改电脑数据，避免隐私泄露。

第三是可以一键恢复，如果你遇到非常大的系统 BUG 或者崩溃问题，就可以通过该功能恢复正常状态下的系统，高效又省事。

第二台 8.2L 的 ThinkCentre M760s，才算是传统意义上的小机箱单主机。第一眼看到它这个造型，还有名字里带的“s”，都让我想到了游戏机。

而且机器底部和左侧都有脚垫，说明 ThinkCentre M760s 支持横卧放置和立式放置，你说巧不巧。

再一看机器正面的瀑布装饰面板，中间还隐藏了一个光驱位，插入游戏碟说不定真能玩，那这个“s”是不是可以理解成 slim 了。

这样一台同样定位轻便的小机器，除了配置和 M760q 有所区别，还有什么不同呢？诶，你们看，机箱背部这里有一个延伸出来的小孔，看着并不起眼，实际大有用处。它其实是一个挂锁环，你可以把锁文件柜的那种小挂锁装上，这样别人就很难拆掉机箱外壳了，防止通过物理方式窃取硬盘资料很有效。

在接口扩展性上，ThinkCentre M760s 也更为丰富。前面板 4 个 USB A 接口，1 个 USB C 接口，还有一个全尺寸读卡器，一组 3.5mm 音频 / 耳麦接口，基本将平时办公、影音场景的主要接口都考虑到了，非常方便。而机箱后面的 I / O 面板上，又给了 4 个 USB A 接口，DP 和 HDMI 视频输出接口，网卡接口以及电源接口，这些都是比较常用的。除此之外，它还提供了兼容更老设备的音频组端口、蓝色 VGA 接口、PS / 2 键鼠接口，对老设备非常友好。

当然，最关键的地方其实在下面的 PCIe 开槽部分，ThinkCentre M760s 可以提供一个专用的 4 串口卡，可以借助一根 1 转 4 的 RS-232 串口转接线，连接很多行业的专有串口设备，比如点钞机、票据打印机、立柱式电子屏、存折打印机之类的设备，胜任超市等收银柜台，银行服务台等使用场景，算是官方为这台电脑提供了精准的就业技能。

在设备安全和防护性上，ThinkCentre M760s 相比上面那台要更近一步，因为它能通过 BIOS 设置电子锁，用内部机械结构锁住外盖，外部即使不上物理锁，也难以打开外壳。而且支持设置拆机报警，一旦有人想要打开外壳，拆卸侧板，系统就会记录下来并在下一次开机后提示机主，你的机器被人动过。

ThinkCentre M760s 的外壳拆卸也很方便，拧下后壳上的两颗免工具螺丝，将手指扣入盖板上的凸起，轻轻往外一拉就能卸下。配置上，ThinkCentre M760s 搭载 i7-14700 处理器，英特尔 A310 LP 独立显卡，128GB 内存 + 4TB HDD 硬盘的存储组合，主板自带 4 个 DDR5 内存插槽，1 个 M.2 固态插槽，原装的 2TB 容量机械硬盘来自东芝。

拥有 PCIe 插槽和独显，ThinkCentre M760s 能够拥有更好的性能发挥，特殊的串口卡支持，让它在需要串口支持的外接设备使用场景下，拥有更加专业的解决方案，并且还具备一定的内部扩展性。

最后我们再看看 ThinkCentre M960t 这款标准塔式机箱的台式机，它的机箱体积已经来到了 17L，相比中号的 ThinkCentre M760s 体积几乎增加了一倍。但是相比大家平时装机的中塔、全塔式机箱依旧小了一大圈，在空间占用上依旧具有优势。

ThinkCentre M960t 最有辨识度的升级就是机器顶部的防滑提手，这个设计不仅让机箱造型更加时尚，搬运起来也更加方便。除此之外，瀑布风格的前面板装饰设计和 ThinkCentre 标依旧经典，前面板丰富的接口数量也是惯例了，接口类型与 ThinkCentre M760s 保持一致。

ThinkCentre M960t 的设计最接近大家日常在公司使用的办公台式机，体积上的优势，使得其内部扩展性更加丰富，可以支持加装全高的英伟达 RTX4060/4060Ti 独立显卡，加上处理器采用了 14 代 i9-14900，性能上限相比它的两个弟弟要强不少。

当然，弟弟们拥有的软件和硬件安全功能，ThinkCentre M960t 也一个不少。进入系统后，我们打开 ThinkCentre M 大师管理中心，在 BIOS 管理标签页中找到智能散热部分，选择全速模式，就可以解锁最大风扇转速，大机箱空间也提供了更好的散热效果，因此处理器的功耗也可以到 80W。并且风扇均衡模式下运行起来非常安静，只有 3-5dB 的噪音，这点对办公环境有要求的用户还是很重要的。

总之，ThinkCentre M960t 是一台非常适合用在办公室场景中的办公电脑。看完三款产品的不难发现，3 台机器的定位不是单纯依靠体积、配置和性能做区分的，而是通过不同的设备形态和定制软硬件，设计出最适合的使用场景和人群，3 台机器的目标用户非常垂直，且每台设备的性能能够满足需求，以够用稳定为主。

理论跑分

商用台式机主要是根据企业用户的需求进行配置定制，所以理论性能的参考价值比较有限，这里我们简单测了一下 3 台机器的表现，跟大家做个大概的参考。

首先是 CineBench R23 的测试，体积最小的 ThinkCentre M760q 单核得分 2031 分，多核得分 10715 分。

中号的 ThinkCentre M760s 单核得分 1828 分，多核得分 15541 分。

大号的 ThinkCentre M960t 单核得分 2164 分，多核得分 30192 分。

然后是 AIDA64 烤机测试，体积最小的 ThinkCentre M760q 单烤 CPU 项目，CPU 功耗稳定在 36W，CPU 稳定 57 度，P 核最高频率 3.4GHz，最低频率 798MHz。

中号体积的 ThinkCentre M760s 单烤 FPU 项目，CPU 功耗稳定在 46W 左右，CPU 温度 89 度，P 核频率最高为 3.7GHz。

大号体积的 ThinkCentre M960t 单烤 FPU 项目，CPU 功耗稳定在 84W 左右，CPU 温度 71 度，P 核频率最高为 3.1GHz。

测完 CPU 理论性能和散热表现，我们也跑了两项针对日常办公的基准测试，在 Cross Mark 基准测试中，ThinkCentre M760q 总分 1346 分，生产率子分数最高。

ThinkCentre M760s 总分 2136 分，创造性子分数最高。

ThinkCentre M960t 总分 2064 分，创造性子分数最高。

ThinkCentre M760q

ThinkCentre M760s

ThinkCentre M960t

然后是 PC Mark 10 现代办公基准测试，ThinkCentre M760q 总分 4996 分，ThinkCentre M760s 总分 7286 分，ThinkCentre M960t 总分 6573 分。

ThinkCentre M760q

ThinkCentre M760s

ThinkCentre M960t

最后再看看 3 台 PC 的内存和硬盘性能表现。内存方面，ThinkCentre M760q 是单条内存，M760s 和 M960t 是双条内存，三者的读写速度表现差距不大，ThinkCentre M760q 内存读写速度低一些，同时内存延迟也更低。M760s 和 M960t 的内存读写速度更高，延迟也更高一些。

ThinkCentre M760q

ThinkCentre M760s

ThinkCentre M960t

硬盘方面，ThinkCentre M760q 的大小只有 256GB，读取分数接近 5000MB/s，写入 3500MB/s左右。M760s 和 M960t 都是 2TB 固态硬盘，读写速度都可以到 7000MB/s左右，写入速度则在 5000-6000MB/s左右。

以上这些测试，可以让大家对 3 台设备的基本性能水平有一个大致的了解，不过前面也说了，商用台式机的配置优先追求够用和稳定性，而且企业用户可按需定制，所以理论的测试的参考价值相比 to C 产品可能没那么大。

管理软件

最后稍微聊聊 ThinkCentre M 大师系列专属的管理软件，其实就类似于大家平常电脑上用到的控制中心。不过，ThinkCentre M 大师管理中心还汇聚了不少专业的商用定制功能，这些功能实用性非常强，咱们一起来看看。

ThinkCentre M 大师管理中心采用了纯黑主题色，主页分成了 6 个模块，上面三个模块主要用于了解电脑的基本配置信息和主要硬件的工作状态。下面 3 个模块其实就是对应右侧下面 3 个标签页的快捷小组件，无需进入标签页即可快速开启 / 关闭对应功能。

在 BIOS 管理标签页中，用户可以设置 USB 外接设备的数据读取方式，选择禁用则无法读取 / 修改任何数据。顺带一提，ThinkCentre M 大师管理中心支持启动密码，这样可以有效防止其它人修改其中的设置和选项。右侧的性能模式前面提到过，这里不再赘述。

下面这些选项大家应该都能看懂意思，它最大的意义就是一键开启和关闭，省时省心。

第三个标签页，也就是英特尔 vPro 商用平台的定制功能，专业性就比较强了，其中包含了全内存加密、Intel 硬盘 / TPM 数据完全擦除、硬件虚拟化等技术，对用户的数据隐私保护起到了至关重要的作用。

第四个标签页软件应用中，提供了一些实用的小工具，比如文件保险箱，安全 U 盘等。

而第五个标签页中的导入与导出功能同样非常实用，它可以将 ThinkCentre M 大师管理中心中的设置参数和配置导出为文件，并且同步到其它 M 大师系列的设备上，非常适合企业用来做批量设备部署。

虽然这些功能主要针对商业用户，但也够馋哭很多电脑小白了，多数功能都采用一键开关的形式，相当于把饭喂到用户嘴里，非常贴心。

总结

在 ThinkCentre 的官网，官方用“因思而变，内稳外成”八个字来形容 M 大师系列产品，不得不说真的很贴切。M 大师系列这三款产品体验下来，给我的整体感觉是超稳，使用中没有遇到任何 Bug 和问题，这种安全感正是企业客户所需要的，加上外观上自成一套的经典设计元素，让人感觉老练但不敷衍，也就是“内稳外成”。

另一方面，M 大师系列在设计上的另一个出彩点就是形态，它的形态不是为了展示技术和创意的“秀肌肉”，而是根据不同细分客户的需求所作的针对性设计，比如 1L 超 mini 机箱，模块化一体机，BIOS 电子锁，PCIe 串口，前面板接口组等等，实用性非常强。这些设计都是通过洞察用户群的需求痛点，做出的创新和改变，也就是“因思而变”。

可以说，M 大师系列改变了我对商用产品的刻板印象，也希望这种以人为先的产品理念，能够带给所有 PC 厂商更多的启示和灵感，造福广大消费者。

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