原生支持 Windows on Arm，全新 Opera One 浏览器在骁龙 X Elite 电脑上性能翻倍

IT之家 6 月 13 日消息，Opera 上个月推出了适用于 ARM64 架构 Windows 系统的全新开发者版本，即日起面向所有用户推出 Windows on Arm 原生版本的 Opera One 浏览器（IT之家附下载地址：www.opera.com/zh-cn/download）。

得益于针对 Arm 平台优化的处理器节能模式，Opera One 可以带来更持久的浏览体验。

此外，原生 Windows on Arm 版本还支持下载本地 LLMs，这些模型可以在搭载骁龙 X Elite 和 X Plus 系列处理器的 AI PC 上实现高效运行，可用于文本生成、情感分析等功能。

Opera 宣称，原生 Windows on Arm 版本的 Opera One 在基于骁龙 X Elite 的 Windows PC 上运行速度将可提升两倍以上。

根据官方博客文章，针对 ARM 优化的 Opera 在 Speedometer 性能测试中得分是模拟器版本的两倍，这将为用户带来“最佳的使用体验”，尤其是在最新的 Windows on Arm 电脑上。

得益于微软 App Assure 团队和高通的技术支持，最新的 Opera 版本在全新一代电脑上运行速度可提升两倍以上。Opera 致力于为所有设备（包括最新搭载骁龙处理器的 Windows 电脑）提供最佳的体验。

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