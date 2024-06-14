京东因 2024 央视春晚超额大奖被罚 5 万元

IT之家 6 月 14 日消息，据澎湃新闻报道，重庆市巴南市场监管局对重庆京东海嘉电子商务有限公司涉嫌不正当有奖销售一案调查终结，后者被处以 5 万元罚款。

据了解，事件起因系京东在今年年初央视春晚互动环节中提供的问界 M9 汽车、扬州独栋豪宅、北戴河主题公寓等奖品的使用权，折合市场价格均超过有关规定中“经营者进行有奖销售最高金额 / 市场价格不得超过 5 万元”的要求，而被监管部门罚款 5 万元。

IT之家注意到，今年 618 期间，京东宣布与湖南卫视、芒果 TV 推出《京东 618 开心夜》，其宣传语中仍有登录京东参与活动送出 21 辆汽车使用权以及阿勒泰别墅使用权等字样。

市场监管总局在 2020 年制定出台《规范促销行为暂行规定》，对经营者采取有奖销售方式进行促销经营行为作出进一步规定。新规明确了有奖销售的类别，细化了不正当有奖销售行为的认定标准，将抽奖式有奖销售的最高奖金额由原来的五千元提高到五万元，并对经营者在有奖销售过程中的义务进行了规定，为企业合规提供更加明确的指引。

而在《京东 618 开心夜》抽奖商品中，除了上文提到的 21 辆汽车使用权以及阿勒泰别墅使用权，京东还将送出华为全家桶、苹果全系列产品使用权、索尼全家桶等，均标注了不超过 5 万元的具体价值。

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