【IT之家评测室】机械革命耀世 15 Pro 游戏本评测：做工出色，性能表现不俗

机械革命这个品牌近些年在游戏本产品的口碑上不断提升，在保持出色性价比的同时，产品力的提升吸引了不少消费者选购。我们非常好奇在高热度的背后，机械革命团队都做出了哪些改变，IT之家最近收到了一台定位高端的机械革命耀世 15 Pro，也就有了接下来这篇评测。

收到产品后，我们发现包装上印有一个大大的 10 字，突然想起来今年恰逢机械革命品牌成立 10 周年，所以对他们来说 2024 年是非常重要的一年，这也让我们对这款产品更为期待，至于机械革命耀世 15 Pro 的表现究竟如何，就让我们一探究竟吧。

外观设计

相比我们之前评测的机械革命耀世 16 Pro，耀世 15 Pro 的外观设计兼顾了炫酷和简约，全金属机身设计得以延续，A 面的 Logo 没有 RGB 灯效，但有炫彩效果。贯穿左右的斜切撞色设计，让机器更有层次感。

不过，之所以叫耀世 15 Pro，那么机身尺寸上也会更加小巧。2.07kg 的重量加上 19.9mm（最薄处）的厚度，称得上轻薄游戏本的水平。

同时标配的这块体积缩小 25%（127mm*70mm*24mm），重量减少 13%（460g）的 240W SiC Slim 电源适配器，让旅行重量也进一步得到优化，通勤或者外出的负重更加轻松。

180 度的开合角度，让它能够胜任更多使用场景，优秀的屏幕边框控制，也让屏幕的视觉效果更加出色。

机械革命耀世 15 Pro 的 B 面顶部有一颗支持 Windows Hello 人脸识别的 IR 摄像头，还有物理防窥拨片设计，人性化的小细节直接拉满。

屏幕规格上，机械革命耀世 15 Pro 搭载了一块 15.3 英寸，2.5K 分辨率，16:10 比例的 IPS 屏幕，支持 240Hz 刷新率，600nit 最大亮度以及全亮度 DC 调光，屏幕总体素质比较均衡。

在屏幕的色域表现上，IT之家使用专业校色仪进行实测，sRGB 的色域容积超过了 110%，色域覆盖接近 100%，其它两种色域覆盖也都达到了 75% 以上。

而在色准方面，平均 Delta E 为 0.67，最大 Delta 为 1.68，这样的表现也相当不错，屏幕的色彩表现令人惊喜。

后来，我们发现在机械革命的控制中心软件中自带了色彩校正功能，意味着它出厂已经做了校色和色彩管理，对注重屏幕色彩真实性的用户绝对是个好消息。

机械革命耀世 15 Pro 的 C 面采用全尺寸单区 RGB 背光键盘，自带数字小键盘，2U 0 键，方向键做了下沉全高度，兼顾实用性和操作手感。

电源键与性能切换快捷按钮被独立放置在键盘上放右侧，并且都有状态指示灯，这点做得也比较贴心。

触控板的面积适中，按压反馈手感中规中矩，表面做了磨砂处理，滑动手感整体比较顺滑。

D 壳同样为金属材质，进气口的雕刻图案称得上精致，甚至有些豪华“过头”的感觉，脚垫面积很大，扬声器开孔被放在了左右两侧斜切收边处的下方。

接口方面，机械革命耀世 15 Pro 采用三面环绕布局，机身左侧有 2 个 5Gbps 速率的 1A1C 数据口，3.5mm 音频接口。

机器后部有电源接口，半隐藏式 RJ45 网口、HDMI2.1 接口以及 1 个雷电 4 协议的 C 口。

机器右侧还有 2 个 A 口，接口数量完全够用，雷电 4、网口和 RJ45 网口一个不落，扩展性方面有所保障。

性能表现

这款机械革命耀世 15 Pro 配置上采用了性能更强悍，基于移动端 H55 平台的 i7-14650HX 处理器，显卡则是 140W 满功耗 RTX 4060，算是目前比较主流的中高端游戏本经典搭配之一。

其中 14 代 i7-14650HX 采用 8P 核 + 8E 核设计，相比上代增加了 2 个大核，核心频率也更高，新的 Raptor Lake 架构改善了能耗比方面的表现。而 RTX 4060 显卡则拥有 8GB 显存、3072 个 CUDA 核心，基于 NVIDIA Lovelace 架构，支持光线追踪、DLSS 3.5 等技术。

机械革命耀世 15 Pro 的散热模组设计和此前我们评测的耀世 16 Pro 基本保持一致，拆开 D 壳可以看到，导热铜管变成了 5 根，但其中一根为粗铜管，双风扇和四出风口设计依旧得以延续，南桥芯片被均热板覆盖住，出了电池几乎所有元器件上都做了防护片甲骨设计，用料很足。

最下方那根导热铜管从中间将 2 个内存插槽分隔开来，自带的 2 条内存来自英睿达，规格为单条 DDR5 56000MHz 16GB。

‎具体的内存读写速度跑分如图所示，读取、写入和拷贝速度都可达到 75000MB/s以上，符合其应有的水平，延迟表现中规中矩。

两条 SSD 插槽上方同样有防护盖板，自带一根长江存储 PC411 1TB SSD 硬盘，PCIe4.0*4 规格，另一个硬盘位拧下盖板螺丝即可自行扩展。

硬盘实际读写表现我们采用 CrystalDisk Mark 进行实测，顺序读取速度 7117MB/s，顺序写入速度 6385MB/s，妥妥的旗舰固态水平。

无线网卡是来自英特尔的 AX211，支持 Wi-Fi6E 协议。

最下面还有 80Wh 的大容量电池，相比耀世 16 Pro 还要多出 80Wh，这点比较出乎意料。

IT之家实测在 250nit 屏幕亮度下，采用 PC Mark 10 现代办公续航基准测试的最终表现为 5 小时 19 分，实际轻度使用应该能坚持 7-8 个小时。

接下来看烤机表现。首先是单烤 FPU，烤机一开始 CPU 瞬时功耗最高来到了 110 多瓦，随后逐渐下降并平稳在 100W 附近，CPU 温度一直保持在 90 度，P 核频率稳定在 3.5GHz，压住 i7-14650HX 没有问题。

接着是单烤 GPU，GPU 功耗稳稳保持在 140W 附近，GPU 频率稳定在 2145MHz 附近。烤机 14 分钟后，GPU 温度来到了 85.2 度，显存温度 86 度，温度控制中规中矩。

最后是双烤，这次我们连续烤机 20 分钟，机械革命耀世 15 Pro 的 CPU 功率稳定在了 54W 左右，CPU 的 P 核频率在 2.3GHz，CPU 温度保持在 87 度。GPU 部分的功耗有所下降，维持在 115W 附近，整机大概有 170W 左右的性能释放，不过此时显存温度来到了 90 度，稍微有点高了。

接下来是理论性能测试部分，在 CineBench R23 的测试中，i7-14650HX 拿到了单核 1990 分，多核 23872 分的成绩，相比 H45 移动处理器来说性能提升幅度明显。

而在 3D Mark 的 CPU Profile 测试中，i7-14650HX 得到了单线程 1100 分，最大线程 10460 分的成绩，这个表现甚至比我们之前测过的某些搭载 i7-14700HX 处理器的游戏本还要好。

显卡我们采用 3D Mark 进行测试，在基于 DX12 游戏的 Time Spy Extreme 测试项目中，机械革命耀世 15 Pro 拿到了 5095 分的显卡分数。

而在基于 DX11 游戏的 Fire Strike Extreme 项目中，RTX 4060 的显卡分数为 13381 分。

在考验光追性能的 Port Royal 测试中，RTX 4060 获得了 6050 分的成绩。从这三组成绩上看，Time Spy Extreme 项目的表现稍弱，其它两项的表现则较为出色。

显卡压力环节，我们采用 3D Mark 最新推出的 Steel Nomad 压力测试进行 20 轮循环测试，机械革命耀世 15 Pro 的帧率稳定度达到了 98.9%，性能释放稳定性表现没有问题。

日常办公性能方面，我们也做了一些测试。在 PC Mark 10 现代办公基准测试中，机械革命耀世 15 Pro 的综合分为 7625 分，生产力表现相比其它两个子项稍弱一点，但满足日常办公还是没有压力的。

在更侧重生产力综合性能的 CrossMark 测试中，机械革命耀世 15 Pro 的综合得分为 1925 分，子项得分中创造性得分来到了 2273 分，在相同或相近配置的产品中属于靠前的表现。

图形渲染方面的表现，在专业建模渲染工具 Vray BenchMark 的基准测试上，Vray for CUDA 项目中，机械革命耀世 15 Pro 获得了 1814 分的成绩。

而在 V-Ray for RTX 的测试项目中，RTX 4060 的分数达到了 2748 分。

视频剪辑和 AI 性能方面，打开剪映 PC 版剪辑一段 5 分 30 秒时长、4K 分辨率的视频，无论是预览还是拖动时间线都非常流畅。而使用剪映中基于 AI 硬件加速的智能抠像功能将 5 分 30 秒视频中的人物抠除背景，耗时 50 秒，速度非常快。

游戏实测

接下来我们再看看机械革命耀世 15 Pro 在实际游戏中的表现如何。

机械革命耀世 15 Pro 自带一个用来管理性能模式和各种快捷功能的电竞控制台 App。从应用首页不难看到，里面提供了显卡和性能模式切换、灯光设置、电池设置等。

显卡设置中提供了三种模式，也就是双显三模，游戏测试中我们直接切换到独显直连模式。

而在性能模式的设置页中，提供了办公模式、均衡模式、狂暴模式三种预设模式，另外也提供了支持配置文件的自定义模式，实测中我们均在狂暴模式下进行。

首先是在线竞技游戏的代表《CS2》，在 1080P 分辨率加高画质运行游戏，通过 Frame View 软件记录游戏数据，一局对战后，游戏平均帧数达到了 291 帧，1% Low 帧为 99 帧，平均延迟 16ms。

切换到 2K 分辨率，游戏平均帧数为 184 帧，1% Low 帧为 62 帧，平均延迟 13ms。这个表现对于注重 CPU 性能的竞技类游戏来说，其实发挥的还不够彻底，RTX 4060 在高分辨率下还是会一定程度限制 CPU 性能的发挥，不过以高帧流畅运行问题并不大。

在传统光栅游戏《古墓丽影：暗影》中，我们采用 2K 分辨率 + 原生最高画质，运行游戏自带基准测试，实测游戏的平均帧数为 120 帧。

在优化做得很好的《极限竞速：地平线 5》中，以 2K 分辨率 + 原生极端画质，运行游戏自带基准测试，机械革命耀世 15 Pro 的平均帧数为 80 帧，平均延迟为 37.3ms。

继续打开 DLSS 平衡 + DLSS 3，并启用 NVIDIA Reflex 低延迟功能，选择 ON+BOOST 模式，再次运行基准测试，此时游戏平均帧数增加到 90 帧，延迟降低到了 21.5ms。

最后是性能要求最高的《赛博朋克：2077》，以 2K 分辨率 + 原生超级画质，运行游戏自带基准测试，游戏平均帧数为 52 帧。

接着切换到超级光追画质，选择 DLSS 2 平衡档并打开 DLSS 3，再次运行基准测试，游戏平均帧数为 63 帧，达到了 60 帧畅玩的及格线。应该说在 i7-14650HX 处理器搭配 RTX 4060 显卡核心硬件组合下，以 1080P / 2K 分辨率运行主流竞技游戏和 3A 游戏都能获得一个不错的体验，但是如果追求游戏性能的最大化，GPU 可以选择更高的型号。

总结

近两年机械革命的笔记本在消费级市场获得了不错的口碑，当我拿到这款耀世 15 Pro 游戏本时，最深刻的印象就是模具和做工上的进步很大，尤其是质感方面，比以前档次感觉好了不少。再加上其优秀的屏幕素质、出色的性能表现和较为稳妥的散热调校，机械革命耀世 15 Pro 的产品力表现可以说成功迎来了一次进化。

机械革命耀世 15 Pro 的价格也是在向高端游戏本路线走，虽然性价比依旧出色，但我相信官方希望将其打造为一款旗舰体验的产品。所以目前，我们也能看到一些不够完善的地方，比如说键盘布局比较紧凑，正常码字下键位需要适应，虽然采用 80Wh 大电池，但是续航能力还有提升空间等，整体无伤大雅，如果你希望购买一台做工出色，体验水桶的游戏本，同时还有一定便携需求的话，机械革命耀世 15 Pro 值得考虑。

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