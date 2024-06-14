“国家队”出手！中汽中心将搭建汽车极端测试国标体系，华为余承东、江汽、北汽、奇瑞等力挺

IT之家 6 月 14 日消息，据中国汽车报消息，中汽中心联合行业力量，开启汽车极端环境测试新篇章。

6 月 13 日，“《汽车极端测试评价标准体系》搭建及应用工作组启动会”在新疆吐鲁番成功召开。会议同时宣布执行“中汽夏测”，真实还原夏季高温用车场景，为消费者提供更权威、更准确的汽车评测参考。

IT之家注意到，华为鸿蒙智行、江汽集团、北汽集团、AITO 汽车、奇瑞汽车均公开发声，支持汽车极端测试国家标准体系的建立。

资料显示，中国汽车技术研究中心有限公司（China Automotive Technology&Research Center Co. Ltd），简称中汽中心（CATARC），是 1985 年根据国家对汽车行业管理的需要，经国家科委批准成立的科研院所，现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

2023 年底，懂车帝“冬测”争议事件在全网引发热议，包括华为、长城汽车、吉利均对测试标准表示质疑。中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀博士对此表示，中国汽车工业协会正与行业企业及专业检测机构合作，共同制定新能源汽车测评标准，并计划以协会团体标准形式发布。

在今日举行的 2024 中国汽车蓝皮书论坛上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东最新发言宣布，鸿蒙智行支持汽车极端测试国家标准体系的建立，问界 M9、问界新 M7 Ultra、智界 S7 将由中汽中心进行夏季测试。

余承东还称“某些媒体的冬季测试非常具有随意性、创造性”，并称测试“不专业”。

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