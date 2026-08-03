车机端也要集齐“爱优腾”？鸿蒙智行官宣华为视频车机端 App 上线腾讯视频专区内容

IT之家 8 月 3 日消息，鸿蒙智行官方今日宣布，华为视频车机端 App 上线了腾讯视频专区内容，支持影视内容全网同步更新。

从鸿蒙智行官方配图来看，除了腾讯视频外，华为视频 App 还上线了优酷和华为专区内容。

IT之家注：华为视频是华为推出的综合类在线视频 App，预装在华为手机、平板、鸿蒙电脑、智慧屏、鸿蒙智行等终端设备。根据官方介绍，华为视频聚集了芒果 TV、优酷视频、腾讯视频和爱奇艺等主流平台的影剧综内容。

值得一提的是，在去年 11 月，华为鸿蒙视频 App（App 原名为“视频”，根据简介“鸿蒙视频应用”调整了写法，用于区分 HarmonyOS 4.X 版本的华为视频 App）开启了 1.1.10.300 版本升级，其更新日志依旧显示为影视内容的宣传。

而更新该版本后的华为鸿蒙视频 App 放开了爱奇艺账号绑定和内容专区，用户可直接在 App 内播放爱奇艺的独家版权内容（在爱奇艺专区点击播放视频内容会跳转至专属小程序，该小程序名称为“爱奇艺-华为视频”）。

此次华为视频车机端 App 上线了腾讯视频专区内容，意味着鸿蒙智行的车机将迎来影视内容升级，有望向手机 / 平板端看齐，逐步集齐“爱优腾”的平台资源。

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