ChatGPT Atlas 浏览器将于 8 月 9 日停止服务，用户需抓紧导出书签数据

IT之家 8 月 3 日消息，OpenAI 旗下 ChatGPT Atlas 浏览器将于 8 月 9 日停止服务，往后将不再有功能和安全更新。这款浏览器最初于 2025 年 10 月 21 日登陆 macOS 平台，上线距今不到 10 个月。

OpenAI 官方表示，ChatGPT Atlas 的所有数据不会自动迁移至新版 ChatGPT。如果用户希望保存过往书签、历史记录，则需要将其导出为 HTML 文件，再导入到 Chrome 等其他浏览器。

同时，ChatGPT Atlas 浏览器目前无法导出 Cookies 数据，用户迁移至其他浏览器后需要重新登录。

IT之家注意到，ChatGPT Atlas 可能会在 8 月 9 日以后无法打开、浏览网页。官方建议用户不应继续使用 Atlas，因为停止支持的浏览器产品可能会随时间暴露出漏洞，影响网络安全。

此外，OpenAI 目前已针对 Chrome 浏览器开发 ChatGPT 扩展、侧边栏，用户也可以选择使用全新 ChatGPT 桌面版应用。

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