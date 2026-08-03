中微公司 2026 年半年度归母净利润 27 亿元 ~29 亿元，同比预增 282.48%~310.81%

IT之家 8 月 3 日消息，中微公司今日发布 2026 年半年度（2026 年 1 月～2026 年 6 月）业绩预告报告：

营业总收入 ：66.91 亿元，同比预增 34.89%

归母净利润 ：27 亿元 ~29 亿元，同比预增 282.48%~310.81%

扣非净利润：10 亿元 ~12 亿元，同比预增 85.61%~122.73%

AI 解读 本次业绩预告中，中微公司 2026 年半年度营收和归母净利润均实现高速增长，归母净利润增速远超市场预期上限。 财报核心亮点 营业收入实现稳健增长，2026 年上半年营业收入为 66.91 亿元，同比增长 34.89%，公司产品市占率持续提升，技术水平已达到国际先进梯队。

盈利水平大幅提升，预计实现归母净利润 27 亿元到 29 亿元，同比增长 282.48% 到 310.81%；扣非归母净利润预计为 10 亿元到 12 亿元，同比增长 85.61% 到 122.73%。

研发投入持续加大，2026 年上半年研发投入达 20.42 亿元，同比增长 36.89%，研发投入占营业收入比例达 30.52%，显著高于科创板上市公司平均水平，为后续新产品推出奠定基础。

股权投资收益贡献显著，2026 年上半年公允价值变动收益与投资收益合计达 19.82 亿元，对当期净利润增长形成较大贡献。 未来展望 公司新产品研发速度显著加快，多款新设备已通过客户验证，关键性能指标达到国际先进水平，未来有望持续推进新产品大规模落地，在半导体设备国产替代趋势下，成长空间进一步打开。

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