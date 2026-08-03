极摩客 NEO-X1 系列 MoDT 台式机上架：锐龙 9 9955HX/9955HX3D，首发 11999 元起

IT之家 8 月 3 日消息，极摩客（GMKtec）NEO-X1 系列 MoDT 游戏工作站现已上架电商平台，将于 8 月 14 日 10:00 正式开售，首发价 11999 元起：
锐龙 9 9955HX 、RTX 5060 Ti（8GB）、32GB+1TB：13499 元，首发价 11999 元
锐龙 9 9955HX3D、RTX 5070（12GB）、32GB+2TB：18999 元，首发价 17499 元
锐龙 9 9955HX3D、RTX 5070（12GB）、64GB+2TB：21199 元，首发价 19699 元
NEO-X1 系列搭载 AMD“Fire Range”锐龙 9000HX 处理器搭配 NVIDIA GeForce RTX 50 系列桌面端显卡，机身体积 14.6L，内置一体式液冷散热系统和 850W 全模组金牌电源，主板搭载 13 相供电，支持 160W 处理器性能释放。
IT之家获悉，NEO-X1 系列搭载 32/64GB DDR5 5600 MT/s 内存；配有双 PCIe 5.0 M.2 硬盘插槽，支持最大 16TB 存储拓展；支持 2.5GbE LAN 和 Wi-Fi 7 WLAN，预装 Windows 11 专业版系统。
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