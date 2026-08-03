智元回应“首席科学家罗剑岚离职”：暂未离职，内部岗位调整

IT之家 8 月 3 日消息，近日有报道称，智元机器人首席科学家罗剑岚已于近期离职。据界面新闻今日报道，智元官方回应称：暂未离职，内部岗位调整。

智元官网今日更新智元合伙人名单。IT之家注意到，相比于 2025 年公布的七人合伙人团队（邓泰华、彭志辉、姜青松、姚卯青、王闯、罗剑岚、钮嘉），智元合伙人已增至 9 人（新增熊彦、朱洁、张修征），罗剑岚已不在其中。

公开信息显示，罗剑岚，博士毕业于加州大学伯克利分校，曾在 Google X、谷歌 DeepMind 从事研究工作。

▲ 罗剑岚个人主页

在伯克利人工智能实验室（BAIR）担任博士后期间，罗剑岚是 Sergey Levine 教授团队核心成员，领导开发的世界上首个超人类的机器人真机强化学习系统 SERL / HIL-SERL，首次实现将任务成功率提升到 100%，在全球范围内被广泛应用。

去年 4 月，智元机器人宣布罗剑岚加入智元机器人，出任首席科学家并牵头组建“智元具身智能研究中心”，主导前沿算法研发与工程化落地。

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