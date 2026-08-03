小米通报：两网友使用 AI 生成虚假车祸视频，已被行政拘留 7 日、行政罚款

IT之家 8 月 3 日消息，据微博账号“小米公司发言人”今日发文称，小米近日就短视频平台网友使用 AI 技术，生成抹黑小米产品及高管内容的行为向警方报案，收到以下反馈：

网友“旧 ** 口”长期使用 AI 生成虚假车祸视频，抹黑小米汽车产品商誉、侮辱我司高管一案， 经警方查证对该网友作出行政拘留 7 日 、 删除所有侵权链接的处罚 。

网友“花 ** 车”使用 AI 生成虚假车祸视频，抹黑小米汽车产品商誉一案，经警方查证，对该网友作出行政罚款，并删除所有侵权链接的处罚。

小米公司在文中感谢公安机关秉公执法。并表示网络不是法外之地，小米始终坚决使用法律武器打击使用 AI 技术捏造并传播虚假视频，侵犯公司商誉的违法违规行为。欢迎广大网友携手打击网络谣言，维护清朗网络环境。

IT之家注意到，小米集团战略市场部副总经理兼集团董事长特别助理、小米集团公关部总经理徐洁云对此回应称：“AI 是好技术，但别用错地方。尤其是切勿用 AI 造谣，否则一定会付出代价。”

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