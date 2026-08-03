和埃安传祺同店卖车，消息称广汽本田将共享广汽综合销售服务中心网络

IT之家 8 月 3 日消息，据腾讯汽车今日消息，多位广汽本田内部人士透露，广汽本田将共享广汽综合销售服务中心网络，获得授权的单店可同时售卖埃安、传祺、广汽本田等多品牌车型，目前已经开始试点。

一名广汽本田高层表示，试点目前主要针对于三四线城市和县域城市，北京等一线城市由于本就有较为密集的经销网络，因此暂未设置类似试点。

一位广汽本田内部人士表示，公司也曾考虑和东风本田共用渠道，但这条线的打通难度更大，且两者定位、销售情况相近，“很少出现一个地方东风本田卖得好、广汽本田卖得不好的情况”。而埃安、传祺、本田等品牌的定位和受众人群不同，打通之后更有利于相互协同促进销售。

据IT之家此前报道，7 月 20 日，本田与广汽就双方旗下广汽本田汽车有限公司合资合作项目正式签署战略续约协议，在股比保持不变的同时将合作期限延长至 2038 年。

8 月 2 日，在广汽本田企业战略沟通会上，广汽本田汽车有限公司副总经理林志斌表示，广汽本田将从引进改良走向本土创造，并将不断提速整车开发的起点。目前已经全面推行了产品总监制，由合资公司的团队牵头主导产品定义，整合双方股东的优势资源联合开发，从过去适配全球车型转变为主导核心需求。

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