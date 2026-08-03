“他们给我们的土地留下了永久伤痕”，美国乡村歌手集体反对科技巨头建设数据中心

IT之家 8 月 3 日消息，据科技媒体 TechSpot 今天报道，多名美国乡村音乐人过去几周内公开反对科技巨头兴建数据中心项目。虽然他们的政治立场各不相同，但关注的问题高度一致。

乡村音乐男歌手布拉德 · 帕斯利（Brad Paisley）最早发声，他在社交媒体反对田纳西州纳什维尔的一座数据中心建设活动，该项目距当地动物园仅有 457 米。帕斯利对此表示：“这将是一座巨型怪物建筑，绝对是视觉污染，不仅会影响动物园，还会破坏整个区域。”

随后女歌手坦尼娅 · 塔克（IT之家注：Tanya Tucker）迅速跟进，反对得克萨斯州的数据中心计划：“这将损害得州人民、野生动物的健康，并毁坏地下水。他们给我们的土地留下了永久伤痕。”目前，得州计划建设的数据中心数量达到 248 座。

加文 · 爱德考克（Gavin Adcock）则更关注数据中心对乡村社区的影响，他认为农民们正在被迫为科技巨头的挥霍买单，乡村的土地、水资源正在承受巨大压力。

另一位乡村歌手威利 · 纳尔逊（Willie Nelson）把数据中心问题和农村身份认同联系起来：“我们不想让一个嘈杂、消耗大量水资源、制造光污染的数据中心出现在自己家附近。美国农村的力量从来不是源自工业设施，而是几代人的积累，我们不能走向衰落。”

这场争论的核心在于，数据中心一旦正式运营，就需要消耗大量电力、水资源。盖洛普今年 5 月的民调显示，只有 7% 的美国人支持在自己的社区建设数据中心。

加州大学洛杉矶分校创新中心教授 Megan Mullin 对此表示：“在如此严重的党派分裂背景下，数据中心似乎是美国人唯一会集体反对的事物。虽然大家都不喜欢寡头，但我认为这种团结的根源在于，人们对自己的家乡有着深厚情感。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。