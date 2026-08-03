比亚迪腾势 Z9S“科技豪华智能轿车”预售发布：搭天神之眼 5.0、充电速度全球第一，31.98 万元起

IT之家 8 月 3 日消息，比亚迪腾势 Z9S 今晚预售发布，新车定位“科技豪华智能轿车”，标配天神之眼 5.0、第二代刀片电池等，拥有十大全球第一顶尖科技，共分三款车型，预售价 31.98 万元起。

IT之家附各车型预售价格如下：

闪充尊荣型：预售价 31.98 万元；

闪充旗舰型：预售价 34.98 万元；

易三方闪充性能型：预售价 38.98 万元。

新车预售权益如下：

据介绍，比亚迪腾势 Z9S 采用优雅之势原创设计，拥有流星定格前脸 + 流星尾迹车尾，提供七款外观色三款内饰色。新车内饰还配备后排宽奢豪华大扶手 + 前排双零重力座椅 + Nappa 真皮座椅 + 奢享豪华后排座椅。

腾势汽车总经理李慧宣布，腾势 Z9S 打破纯电续航最长量产车纪录 —— CLTC 工况达 1100km，位居全球第一，宣称“半个月只充 1 次电”。新车还搭载第二代刀片电池及闪充技术，充电速度全球第一，5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30 度只多 3 分钟。

根据比亚迪官方公布的最新数据，比亚迪全国闪充站数量已突破 7000 座。

闪充站将覆盖范围

一二线城市范围：3 公里；

三四线城市范围：5 公里；

五六线城市范围：6 公里。

高速闪充站将实现

高速路网闪充站密度：每百公里。

腾势 Z9S 搭载 e³ 平台（易三方平台），性能超越百万级超跑，并将首发新手漂移模式，宣称“新手也能轻松玩漂移”。新车综合最大马力 1210Ps，居 50 万以内豪华轿车全球第一；零百加速 2.68s，同样居 50 万以内豪华轿车全球第一。

新车配备 10° 分体后轮转向，支持“极致灵活超强操控”；搭载云辇-A 智能空气车身控制系统，支持路面预瞄 2.0；采用高强度热成型钢笼式车身、C-NCAP 五星安全标准设计，高强度钢 + 铝合金综合占比 91.1%，扭转刚度实测 45036 N·m/deg。

腾势 Z9S 还首搭 Diva 智能伙伴，支持 120+ 款智能化表情；配备 15.6 英寸智慧生态屏，可搭配滑动交互氛围灯。新车还全球首搭苹果 Apple CarPlay 小窗模式，支持全球唯一兼容全部主流手机品牌的手车互联，包括华为、苹果、小米、OPPO、vivo、荣耀和三星。

同时，新车支持天神之眼 5.0 辅助驾驶系统，宣称每天超 2.1 亿公里行驶数据学习进化，并拥有城市领航 + 智能泊车双兜底。

工信部数据显示，腾势 Z9S 低功率版本车身尺寸为 5090×1980×1510mm，整备质量 2250kg，总质量 2700kg，轮胎规格为 245/50R19/275/45R19，最高车速 250km/h。

高功率版本车身尺寸为长 5090×1980×1490mm，整备质量 2545kg，总质量 3017kg，轮胎规格为 245/45R20/HL275/40R20，最高车速同为 250km/h。

动力方面，低功率版本搭载来自郑州比亚迪汽车有限公司生产的永磁同步驱动电机，峰值功率为 320 kW，额定功率 160 kW；配备磷酸铁锂蓄电池，单体由合肥比亚迪实业有限公司生产，总成由汕尾弗迪电池有限公司生产；标配全景天幕，可选装电动尾翼、不同外后视镜、不同把手，还可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR）。相比之下，高功率版峰值功率提升至 370 kW，额定功率 185 kW。

比亚迪腾势 Z9S 新车核心亮点如下：

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