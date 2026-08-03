雷神推出行业首款 23.8 英寸 4K 160Hz 雾面显示器“JU24F160L”，1499 元

IT之家 8 月 3 日消息，雷神推出行业首款 23.8 英寸 4K 160Hz 雾面显示器“JU24F160L”，将于 8 月 10 日 20:00 正式开售，售价 1499 元。

这款显示器搭载了一块 23.8 英寸 4K 160Hz Fast-IPS 快速液晶面板，185 PPI 相比 27 英寸 4K 屏幕 PPI 提升 13.45%；亮度 400 尼特，搭载 AG 防眩光漫反射涂层，可抑制反光与眩光。

这款显示器色域覆盖 95% DCI-P3 和 99% sRGB；出厂逐台校色，色准 ΔE＜2；采用硬件低蓝光灯珠，同时支持软件低蓝光多档调节，采用 DC 调光；内置双扬声器，可实现立体音效。

这款显示器支持 PIP / PBP 双画面显示，可同时连接两台主机，支持画中画、画旁画两种组合；接口包含 2 个 HDMI 2.1、2 个 DP 1.4、1 个音频接口，DP 和 HDMI 接口均支持 4K 160Hz 输出。

IT之家附详细参数如下：

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