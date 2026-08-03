微信今起不再支持非电信运营商主体从事号卡办理、售卡引流、代办开卡等经营行为

IT之家 8 月 3 日消息，微信官方今天发布《关于规范互联网渠道售卡类服务内容的公告》，宣布即日起不再支持非电信运营商主体从事号卡办理、售卡引流、代办开卡等相关经营行为。

IT之家从“微信公众平台运营中心”公众号了解到，微信本次还取消了小程序类目“电话卡销售（中国联通 / 中国电信 / 中国移动）”，同时不再支持从事相关业务的公众号 / 服务号认证。

同时，官方要求存在相关内容的账号在 8 月 11 日前完成自查整改，包括但不限于：

修改涉及号卡办理、售卡引流导向的昵称、头像或简介；

删除相关历史文章及内容；

下线相关自定义菜单；

移除通过跳转链接、二维码、外部页面等方式引流至第三方售卡渠道的相关内容；

关闭或修改相关关键词自动回复、被关注自动回复等功能；

下线相关小程序号卡办理、选号、下单、代办开卡等相关业务功能流程、服务入口及相关页面。

对于限期内存量未整改相关服务并继续经营的公众号或小程序，官方将按平台规则进行处理。

据IT之家此前报道，中国电信、中国移动和中国联通 7 月 31 日晚发布“关于规范互联网渠道售卡管理的公告”，停止第三方互联网渠道号卡办理。

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