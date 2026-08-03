腾讯《王者荣耀》IP 自走棋游戏《王者万象棋》官宣 8 月 7 日举行预定档发布会

IT之家 8 月 3 日消息，腾讯《王者荣耀》IP 自走棋游戏《王者万象棋》官方微博今日宣布，本作将于 8 月 7 日 16:30 举行「预定档发布会 & 王牌之夜首场明星表演赛」，将直播揭晓预定档时间。
据介绍，《王者荣耀》IP 英雄策略对战自走棋衍生游戏《王者万象棋》由腾讯游戏天美工作室群研发，主打局内策略对战，公平竞技。官方简介如下：
每局比赛 6 位玩家巧用策略，各自为战。玩家可通过卡牌联动（即卡牌上的关键词之间的关联）提升英雄等级并获得战斗特性，配合使用拥有丰富技能机制的棋手，妙用拍卖、天赋、效果等 roguelike 事件，自由构筑多样阵容，解锁不一样的策略乐趣体验。
IT之家附游戏《王者万象棋》配置要求如下：
桌面模拟器
推荐配置
处理器：intel i7-7700 或 AMD Ryzen 3 3300X 等处理器
显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD Radeon RX 580 等显卡
内存：8GB 的 DDR4 内存
硬盘空间：固态硬盘（SSD），需预留 20GB 空间
操作系统：Windows 10 及以上系统
显示分辨率：1920×1080（1080P）
最低配置
处理器：intel i7-10510u 或 AMD Ryzen 5 4500U 等处理器
显卡：intel UHD 620（集成显卡）
内存：4GB 的 DDR4 内存
硬盘空间：机械硬盘（HDD），需预留 20GB 空间
操作系统：Windows 10 及以上系统
显示分辨率：1600×900
移动端
推荐配置
配置参考：骁龙 855 及以上机器（其它芯片参考麒麟 990、天玑 1000）；内存 6G 以上
参考机型：Samsung Galaxy Note 10+、一加 7 Pro、小米 9、vivo iQOO（骁龙 855）；华为 Mate 30、P40（麒麟 990）；vivo S9（天玑 1000）及其他同配置机型
系统要求：Android 5.1 以及以上
最低配置
配置参考：高通骁龙 625 及以上机器（其它芯片参考麒麟 655、天玑 P35）；内存 4G 以上
参考机型：小米 5X、荣耀 6X、魅蓝 Note 6 及其他同配置机型
系统要求：Android 5.1 以及以上
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