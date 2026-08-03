腾讯《王者荣耀》IP 自走棋游戏《王者万象棋》官宣 8 月 7 日举行预定档发布会

IT之家 8 月 3 日消息，腾讯《王者荣耀》IP 自走棋游戏《王者万象棋》官方微博今日宣布，本作将于 8 月 7 日 16:30 举行「预定档发布会 & 王牌之夜首场明星表演赛」，将直播揭晓预定档时间。

据介绍，《王者荣耀》IP 英雄策略对战自走棋衍生游戏《王者万象棋》由腾讯游戏天美工作室群研发，主打局内策略对战，公平竞技。官方简介如下：

每局比赛 6 位玩家巧用策略，各自为战。玩家可通过卡牌联动（即卡牌上的关键词之间的关联）提升英雄等级并获得战斗特性，配合使用拥有丰富技能机制的棋手，妙用拍卖、天赋、效果等 roguelike 事件，自由构筑多样阵容，解锁不一样的策略乐趣体验。