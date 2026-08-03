全球最大云厂商亚马逊盘初涨超 4%，市值破 3 万亿美元创历史新高

IT之家 8 月 3 日消息，全球最大云厂商亚马逊盘初涨超 4%，总市值报 3.08 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.82 万亿元人民币），突破历史新高。亚马逊 AWS 云业务营收增速创 18 个季度新高。公司上调 2026 全年资本开支指引，并对 AI 长期万亿营收空间给出乐观判断；AI 算力供不应求趋势仍将持续。
机构预计，伴随生成式 AI 商业化落地提速、企业级 AI 应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商 (CSP) 在 7 月底迎来一轮资本支出上调潮，海内外大厂同步加码智算中心、GPU 集群、自研芯片及配套基础设施建设，算力扩产力度超市场此前预期。
据IT之家此前报道，亚马逊还在 7 月 31 日发布了 2026 财年（2026 年 1 月 4 日～2027 年 1 月 2 日）第二财季（2026 年 4 月 5 日～2026 年 6 月 30 日）及半年报（2026 年 1 月 4 日～2026 年 6 月 30 日）报告：
营业总收入： 2006.06 亿美元（现汇率约合 1.36 万亿元人民币），同比增长 19.62%
毛利： 1048.28 亿美元（现汇率约合 7086.12 亿元人民币），同比增长 20.64%
毛利率： 52.26%，同比增长 0.45 个百分点
归母净利润： 626.47 亿美元（现汇率约合 4234.79 亿元人民币），同比增长 244.90%
经营现金流： 453.87 亿美元（现汇率约合 3068.05 亿元人民币），同比增长 39.59%
基本每股收益： 5.82 美元（现汇率约合 39.3 元人民币），同比增长 240.35%
稀释每股收益： 5.75 美元（现汇率约合 38.9 元人民币），同比增长 242.26%
营业总收入： 3821.25 亿美元（现汇率约合 2.58 万亿元人民币），同比增长 18.17%
毛利： 1988.84 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币），同比增长 20.11%
毛利率： 52.05%，同比提升 0.84 个百分点
归母净利润： 929.02 亿美元（现汇率约合 6279.96 亿元人民币），同比增长 163.25%
经营现金流： 714.19 亿美元（现汇率约合 4827.76 亿元人民币），同比增长 44%
基本每股收益： 8.64 美元（现汇率约合 58.4 元人民币），同比增长 160.24%
稀释每股收益： 8.53 美元（现汇率约合 57.7 元人民币），同比增长 160.86%
2026 财年第二财季
2026 财年半年报
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