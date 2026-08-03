谷歌母公司 Alphabet 市值超过苹果，升至全球第二

IT之家 8 月 3 日消息，当地时间 7 月 17 日，美股开盘数分钟后，市值排行发生变化，谷歌母公司 Alphabet 超过苹果升至全球第二，第一仍然为英伟达。

截至北京时间 21:51，谷歌母公司 Alphabet 股价上涨 4.72%，总市值 4.56 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 30.82 万亿元人民币）。苹果股价下跌 0.93%，总市值 4.50 万亿美元（现汇率约合 30.42 万亿元人民币）。

2026 年第二季度，谷歌云单季营收达到 248 亿美元（现汇率约合 1676.42 亿元人民币），同比增幅高达惊人的 82%；其未完成的积压订单总额飙升至 5140 亿美元（现汇率约合 3.47 万亿元人民币）。

按照目前的营收测算，这些积压订单为谷歌未来几年的稳定增长提供了极强的确定性。在规模迅速扩大的同时，云业务维持了极高的运营利润率（约 36%），展现了极强的商业变现能力。

7 月 28 日，苹果公司市值曾突破 5 万亿美元（现汇率约合 33.8 万亿元人民币），成为继英伟达之后全球第二家达到这一里程碑的上市公司。

当地时间 7 月 30 日，苹果发布 2026 财年第三财季财报（对应自然年 2026 年 Q2），净利润 297.89 亿美元（现汇率约合 2013.67 亿元人民币）同比增长 27%，综合毛利率站上 50%。库克表示这是苹果有史以来最好的 Q2 财报。

但由于苹果公司给出的下一财季营收增长指引（约 9%-11%）低于市场预期的 12.1%，以及 AI 热潮引发全球内存和存储芯片短缺及价格暴涨，CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）警告该成本冲击将挤压利润并拖累硬件产能；在随后的 7 月 31 日，苹果股价暴跌 7.35%，创 2025 年 4 月以来最大单日跌幅，市值蒸发约 3580 亿美元（现汇率约合 2.42 万亿元人民币）。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。