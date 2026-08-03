赛力斯：2026 年 7 月新能源汽车销量 24,229 辆，本年累计 203,006 辆

感谢IT之家网友 HH_KK 的线索投递！
IT之家 8 月 3 日消息，赛力斯今日发布 7 月份产销快报。数据显示，赛力斯新能源汽车 7 月销量 24,229 辆；1-7 月累计销量 203,006 辆，同比减少 6.31%。
IT之家附赛力斯集团股份有限公司 2026 年 7 月份产销数据如下：
|赛力斯集团股份有限公司 2026 年 7 月份产销快报（单位：辆）
|产品名称
|产量
|销量
|本月
|本月同比
|本年累计
|累计同比
|本月
|本月同比
|本年累计
|累计同比
|新能源汽车
|24,577
|-44.47%
|204,914
|-7.51%
|24,229
|-45.65%
|203,006
|-6.31%
|其中：赛力斯汽车
|20,931
|-50.52%
|182,114
|-8.61%
|20,480
|-50.86%
|181,250
|-6.53%
|其他车型
|2,995
|32.58%
|18,728
|-32.00%
|2,450
|-27.13%
|20,253
|-32.17%
|合计
|27,572
|-40.73%
|223,642
|-10.22%
|26,679
|-44.35%
|223,259
|-9.45%
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。