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赛力斯：2026 年 7 月新能源汽车销量 24,229 辆，本年累计 203,006 辆

2026/8/3 22:06:08 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 HH_KK 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，赛力斯今日发布 7 月份产销快报。数据显示，赛力斯新能源汽车 7 月销量 24,229 辆；1-7 月累计销量 203,006 辆，同比减少 6.31%。

IT之家附赛力斯集团股份有限公司 2026 年 7 月份产销数据如下：

赛力斯集团股份有限公司 2026 年 7 月份产销快报（单位：辆）
产品名称产量销量
本月本月同比本年累计累计同比本月本月同比本年累计累计同比
新能源汽车24,577-44.47%204,914-7.51%24,229-45.65%203,006-6.31%
其中：赛力斯汽车20,931-50.52%182,114-8.61%20,480-50.86%181,250-6.53%
其他车型2,99532.58%18,728-32.00%2,450-27.13%20,253-32.17%
合计27,572-40.73%223,642-10.22%26,679-44.35%223,259-9.45%

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关键词：新能源汽车销量赛力斯产销快报

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