搜索引擎公司 DuckDuckGo“整活”推出 Paso Robles 太阳镜，号称无 AI、无摄像头、永不发送数据

IT之家 8 月 3 日消息，谷歌、三星、Meta 等科技巨头正在争相布局 AI 智能眼镜市场，镜框内置的微型摄像头，则逐渐让智能眼镜成为公众的隐私“噩梦”，利用其导致的偷拍和其他滥用事件呈增加趋势。

注重隐私的搜索引擎公司 DuckDuckGo 上月末（7 月 30 日）宣布推出 Paso Robles 太阳眼镜，宣传语是“普通得不能再普通的太阳镜”（Normal F***ing Sunglasses）。

据介绍，这款太阳镜联合 Knockaround 出品，主打无摄像头、无麦克风、无 AI、无电池，没有任何电子元件，也不会向云端发送任何数据，起售价 5700 日元（IT之家注：现汇率约合 243.7 元人民币）。

当然从本质角度说，这款产品就是个普通的黑色太阳镜，只不过镜腿上有 DuckDuckGo 标志。

同时，这款产品的卖点是“无限续航”“永无消息通知”“永远离线”，这些玩味十足的语气表明，DuckDuckGo 希望通过这款眼镜反讽一下同行们。

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