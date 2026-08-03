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国产喜剧动画《八仙！》票房破 12 亿，登顶 2026 年动画片票房榜

2026/8/3 22:28:54 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，据猫眼专业版数据，电影 《八仙！》上映 17 天，总票房破 12 亿

另外，本片累计票房已超过《熊出没 · 年年有熊》，登顶 2026 年动画片票房榜

  • 《八仙！》12.01 亿元

  • 《熊出没 · 年年有熊》10.67 亿元

  • 《小黄人与大怪兽》3.03 亿元

  • 《玩具总动员 5》2.82 亿元

  • 《河狸变身计划》1.85 亿元

  • 《超级马力欧银河大电影》1.54 亿元

  • 《三国第一部：争洛阳》8962.4 万元

  • 《海绵宝宝：深海大冒险》4832.3 万元

  • 《奇迹梦之队》2988.3 万元

  • 《猪猪侠大电影之竞速小英雄》2788.4 万元

《八仙！》影片以传统八仙故事为灵感，讲述在蓬莱仙境内，八个凡人为闯入只有神仙可以通行的藏宝阁，假扮神仙瞒天过海，面对阁中“十辈子花不完”的泼天富贵，众人一拍即合，“草台班子”就地成立，一起踏上寻宝求财路。

这部国产喜剧动画电影豆瓣评分为 8.2 分。其中，5 星评分占比 35.6%，4 星占比 44.0%，仅有 0.8% 的 1 星评分。

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关键词：八仙动画电影票房榜国产动画

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