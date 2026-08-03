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三星 Galaxy F70 Pro 手机海外发布：骁龙 6 Gen 3 芯片、6000mAh 电池，23,999 卢比起

2026/8/3 22:51:12 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，三星现已在印度推出 Galaxy F70 Pro 手机，新品定位中端，配备 6000mAh 电池，拥有后置三摄，提供 6 年系统更新。

据介绍，这款手机采用挖孔屏设计，配备 6.7 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 1080P+，支持 120Hz 高刷，采用侧置指纹识别设计。

规格方面，这款手机搭载骁龙 6 Gen 3 芯片，拥有 4 个 A78 性能核、4 个 A55 能效核，拥有 5000 万像素光学防抖后置主摄、500 万像素副摄像头以及 200 万像素辅助镜头，前置摄像头则是 1200 万像素。

同时，这款手机配备 6000mAh 电池，支持 45W USB-C 有线快充。官方承诺提供 6 年系统更新

此外，这款手机的 8+128GB 版本售价 23,999 卢比（IT之家注：现汇率约合 1693 元人民币），8+256GB 版本售 32,999 卢比（现汇率约合 2329 元人民币）

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