微星推出 Crosshair A16 HX MLG Edition 游戏本：锐龙 9 8940HX 处理器、RTX 5070 显卡

IT之家 8 月 3 日消息，微星现已在海外市场推出 Crosshair A16 HX MLG Edition 游戏本，新品搭载 AMD 锐龙 9 8940HX 处理器，最高可选配英伟达 RTX 5070 显卡。
据介绍，这款笔记本相比标准版 Crosshair A16 HX 换装白色外壳，加入 MLG 风格装饰和多款专属配件。
规格方面，这款笔记本搭载 AMD 锐龙 9 8940HX 处理器，采用 16 核心 32 线程设计。最高可选配英伟达 RTX 5070 Laptop GPU，配备 12GB GDDR7 显存，CPU+GPU 功耗最高可达 190W。
同时，这款笔记本配备 16 英寸 QHD+ 显示屏，最高刷新率可达 240Hz，覆盖 100% DCI-P3 色域。拥有 Cooler Boost 散热系统，配备双风扇、五热管。提供两个 SO-DIMM 内存插槽，最高支持 96GB 内存，支持 PCIe Gen 4 和 PCIe Gen 5 固态硬盘。
此外，这款笔记本配备 USB-C、HDMI 2.1、USB-A、千兆以太网等接口，支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3。随机附赠 MLG Edition 游戏鼠标、游戏耳机以及加长鼠标垫。
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