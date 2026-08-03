全面关停核电项目四十年后，意大利计划重启核电站

IT之家 8 月 3 日消息，意大利曾是欧洲发展核电的先驱，但 1986 年切尔诺贝利核事故后，意大利于 1987 年经过公投，决定全面关停核电项目。据央视新闻“总台环球资讯广播”今日报道，这一局面有望迎来改变。意大利议会预计将于近期审议政府提交的法案，为新一代核能技术搭建法律框架。

报道提到，意大利电力进口依赖度高、用电成本居高不下，能源自主需求持续攀升。今年以来，梅洛尼政府正式推动核电立法，计划将核电重新纳入国家能源供给体系。

意大利环境与能源安全部长吉尔贝托 · 皮凯托 · 弗拉廷公布了计划中的项目建设与投运时间：

我们将沿用核裂变技术，采用先进第三代核电机组。这类设备的适配性、安全性更高，模块化组装的模式能大幅缩短建设周期。整套核电体系的落地完善需要七至十年，首批新一代核电机组预计在 2033 年至 2035 年间投入运营。

意大利政府核电政策的转向在欧盟内部并非孤例。据IT之家此前报道，欧洲最大核电站之一的扎波罗热核电站就在今年 6 月恢复正常运行。外部电源恢复后，核电站设备处于安全状态，辐射水平正常。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。