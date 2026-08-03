荣耀俱乐部负责人透露 Robot Phone 样机稀缺，正式发布后或一机难求

IT之家 8 月 3 日消息，荣耀俱乐部负责人 @烛龙春哥 今日分享了一张聊天记录。其中提到，荣耀 Robot Phone 的样机稀缺，该机正式发布后可能像初代 Magic 那样一机难求。

据IT之家此前报道，今年 7 月 28 日，荣耀官方宣布 Robot Phone 手机全渠道预约量超 20 万台，超越品牌历代旗舰产品。

博主 @数码闲聊站 今日发文曝光了荣耀 Robot Phone 手机的核心配置：

6.3 英寸 2640*1216p LTPO 小直屏，6800nits 峰值亮度，AR 抗反射膜；骁龙 8 Elite Gen5 处理器，7060mAh 电池，120W 快充头，荣耀自研芯片 C1+E2+H1，200Mp 1/1.28" F1.6 23mm 超大底云台主摄，200Mp 1/1.4" 2.7X F2.6 大底潜望长焦

根据官方介绍，该机是荣耀与阿莱达成战略合作后的首款落地产品，全链路融入阿莱色彩科学工作流，已定档 8 月 12 日发布，将提供「星轨银」和「月影灰」两款配色。

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